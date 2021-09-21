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21.09.2021 15:08
Рубрика: Общество

Успешно опробован новый способ подавления симптомов аутизма

Текст: Юлия Мякишева

Австралийские специалисты опробовали новую методику предупреждения и диагностики аутизма. В результате удалось подавить часть симптомов аутизма у детей до трех лет. По словам ученых, таких результатов никогда раньше не удавалось добиться.

Фото: iStock
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Суть новой терапии заключается в том, что она строится на особенностях детей с ранними признаками расстройства, а не пытается заменить эти признаки на более типичное поведение. В ходе сеанса родители играют с ребенком, а по видеосвязи специалисты оценивают то, как ребенок пытается познавать мир и общаться, и дают советы родителям насчет того, как создать вокруг него такую среду, которая улучшит взаимодействие родителей и ребенка и позволит малышу развивать навыки социального общения. Об этом сообщает пресс-служба университета Западной Австралии. Научная работа опубликована в журнале JAMA Pediatrics.

- Это поистине знаменательный момент для исследований в области детского здоровья. Наша цель - понять сильные стороны и проблемы каждого ребенка, чтобы мы могли лучше поддерживать и развивать уникальные способности, которые они привносят в этот мир, - говорит руководитель исследования профессор Эндрю Уайтхаус.

Такой поход помог подавить типы поведения, связанные с аутизмом, до такого уровня, что они не попадали под критерии аутизма.

Так, исследование длилось четыре года. В нем задействовали детей в возрасте 9-14 месяцев. У всех были зафиксированы ранние признаки расстройства. В течение пяти месяцев половина проходила терапию, а другая половина - обычное лечение. Терапия оказалась эффективнее в три раза - у семи процентов прошедших ее детей был впоследствии диагностирован аутизм. А среди тех, кто проходил обычное лечение, диагноз аутизм был поставлен 20 процентам.

Однако нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, действительно ли новая методика предотвращает у некоторых детей развитие аутизма или всего лишь задерживает постановку диагноза. Кроме того, некоторым детям после терапии будет необходима специальная помощь, хоть они и не будут считаться аутистами. Врачи подчеркнули, терапия не является лекарством, но поможет некоторым детям развить свои социальные навыки до достижения школьного возраста.

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