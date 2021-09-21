Талибы попросили ООН права обратиться к мировым лидерам

На должность посла Афганистана при ООН руководство движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред.) назначило Мохаммада Сохаила Шахина, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Кроме того, талибы обратилиcь к ООН за разрешением обратиться с площадки всемирной организации к мировым лидерам. Суть будущего обращения не афишировалась, но, по всей видимости, талибы хотели бы попросить ведущие мировые державы возобновить оказание гуманитарную помощи стране, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Ответ ООН на эту просьбу еще не получен.