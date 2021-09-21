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21.09.2021 21:35
Рубрика: В мире

Талибы расширили кабинет министров без участия женщин

Текст: Максим Макарычев
Представители "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) расширили состав своего временного правительства, введя в его состав почти вдвое больше министров и их заместителей во вторник, однако не решились назначить на какие-либо посты женщин, несмотря на многочисленные протесты как внутри Афганистана, так и за его пределами.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ранее в начале сентября международное сообщество заявляло, что будет оценивать "Талибан" по их действиям, дав понять, признание правительства, возглавляемого талибами, будет связано с их обращением с женщинами и меньшинствами. Во время своего предыдущего правления в Афганистане в конце 1990-х годов талибы, придерживающиеся жесткой интерпретации ислама, запрещали девочкам и женщинам посещать школы, работать и вести общественную жизнь.

Фото: AP Photo/Jafar Khan
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На пресс-конференции во вторник официальный представитель правительства "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что в него вошли представители этнических меньшинств, таких как хазарейцы. По его словам, чиновники принимались на работу "за их технические навыки". Как сообщает Associated Press, он довольно резко отреагировал на вопрос о признании нового правительства, заявив, что у мирового сообщества нет причин отказывать талибам в этом.

Между тем, отмечают наблюдатели, "Талибан" ищет международной поддержки, пытаясь справиться с огромными проблемами управления страной, истерзанной четырьмя десятилетиями вооруженных конфликтов. Поддерживаемое США правительство, свергнутое талибами в ходе быстрой военной кампании в прошлом месяце, сильно зависело от иностранной помощи. Еще до прихода к власти талибов экономика Афганистана находилась в тяжелом состоянии. Новые правители столкнулись с экономическим кризисом и растущей бедностью.

Однако Муджахид преуменьшил значение финансовых проблем, заявив, что большая часть иностранной помощи предыдущему правительству, которое талибы считают коррумпированным, была потрачена на финансирование 20-летней войны Америки против "Талибана". Он предположил, что Афганистан может обойтись без этой помощи, заявив, что у страны достаточно ресурсов. "Согласно нашей проверке, Афганистан не является несостоятельной страной в финансовом отношении", - сказал он.

Впрочем, остается открытым вопрос, как правительство "Талибана" рассчитывает получить достаточные налоговые поступления от населения. По оценкам ООН, к концу 2021 года 97 процентов населения Афганистана будет жить за чертой бедности. "Талибан" представил свой нынешний кабинет временным правительством, однако не уточняет, будут ли когда-либо проводиться в Афганистане всеобщие выборы.

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