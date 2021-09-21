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21.09.2021 22:31
Рубрика: В мире

Тегеран заявил о намерении вернуться к возобновлению ядерной сделки

Текст: Максим Макарычев

Иран вернется к переговорам в Вене о возобновлении ядерной сделки 2015 года (СВПД) в течение следующих нескольких недель, заявил во вторник официальный представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде. "Каждая встреча требует предварительного согласования и подготовки повестки дня", - уточнил Хатибзаде, которого цитирует государственное информационное агентство Irna.

Фото: REUTERS
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Иран приостановил переговоры в июне во время выборов президента Эбрагима Раиси, чтобы дать новой администрации время для подготовки повестки дня и определения состава переговорной группы. Вместе с тем, отмечает Guardian, после шести интенсивных раундов дискуссий в рамках СПВД мало кто из политиков ожидал, что Ирану понадобится так много времени, чтобы вернуться в Вену или собрать свою новую переговорную команду. Раиси должен выступить с первым обращением к генеральной ассамблее ООН во вторник по видеосвязи.

Иран отверг активные усилия представителей ряда стран в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе, направленных на то, чтобы убедить представителей Исламской Республики провести в Нью-Йорке совместную встречу с другими сторонами, подписавшими ядерную сделку. Вместо этого новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян на этой неделе встретится с пятью другими сторонами, подписавшими сделку с Ираном - Россией, Китаем, Францией, Великобританией, и Германией. Возможным признаком напряженности в новом правительстве является то, что Иран еще не объявил своего главного переговорщика в Вене, не говоря уже о конкретной дате его возвращения в австрийскую столицу.

США предложили отменить большинство экономических санкций в отношении Ирана, которые связаны с несоблюдением страной ядерной сделки, но не тех, которые связаны с нарушениями прав человека. Иран заявил, что вернется к соблюдению условий сделки, но только после того, как станет ясно, что отмена санкций оказала практическое влияние на способность Ирана вести торговлю.

Иран также ищет новых гарантий относительно того, что произойдет, если США снова откажутся от сделки, как это было при Дональде Трампе в 2018 году. Тегерану, отмечают наблюдатели, нужны гарантии того, что Соединенные Штаты выплатят компенсацию в случае нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана

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