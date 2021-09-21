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21.09.2021 17:27
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В плазме крови заболевших COVID-19 обнаружены специфические белки - это цитокины BLC/CXCL13, sCD30, MCP-2/CCL8 и IP-10/CXCL10. Они вырабатываются при ответной реакции организма на вирус, и их не бывает при других заболеваниях. Об этом говорится в научной статье, опубликованной австралийскими учеными в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Фото: iStock
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Отмечается, что было проведено исследование. В нем приняли участие пациенты с положительными результатами на коронавирус, другими инфекциями и здоровые люди. Их разделили на группы и протестировали на 65 иммунных маркеров в плазме крови. В результате четыре вида цитоксинов были обнаружены только у пациентов с COVID-19, причем как на ранней, так и на поздней стадии заболевания.

Ученые считают, что это открытие говорит о специфическом системном иммунном ответе организма. По их словам, оно поможет в создании новых лекарств от коронавируса, в том числе - для тяжелых больных, учитывая, что осложнения у них связаны не с самим вирусом, а именно с чрезмерной реакцией иммунной системы на него.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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