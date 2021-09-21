Ученые раскрыли секрет неуязвимости раковых клеток молочных желез

Благодаря активности рецептора эстрогена ERa раковые клетки становятся неуязвимыми для лекарственных средств и других стрессовых факторов. Научное сообщение опубликовано на портале MedicalXpress.

Открытие ученых Калифорнийского университета дает ключ к преодолению резистентности к таким методам лечения, как тамоксифен, которые используются при многих типах рака молочной железы.

Исследование проводилось с помощью 14 добровольцев, страдающих раком молочной железы.

"Эндокринная терапия, такая как тамоксифен, блокирует транскрипционную активность ERa в ядре раковой клетки. Хотя на первых порах они могут быть очень эффективными для большинства пациентов с ERa-позитивным раком молочной железы, у значительного числа развивается лекарственная устойчивость", - говорится в сообщении.

Ученые намерены продолжать исследования, чтобы понять другие свойства рецептора эстрогена ERa. Результаты работы могут лечь в основу новых противораковых препаратов для борьбы с неизлечимыми опухолями.