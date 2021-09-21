Ученый рассказал, что может спровоцировать новый ледниковый период

В европейской части России возможно наступление ледникового периода. Причиной этого может стать изменение течений в Атлантическом океане.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника РАН, специалиста по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований" Алексея Карнаухова, на понижение температуры влияет постепенное ослабление Гольфстрима.

По словам ученого, в последние годы прослеживается еще одна климатическая тенденция - глобальное потепление. Ранее в Европе уже были резкие изменения климата, спровоцированные трансформацией течений в Северной Атлантике. Последний закончился одиннадцать тысяч лет назад.

Карнаухов прогнозирует, что в европейской части России возможно резкое похолодание - на десять, двадцать градусов, что фактически, по его мнению, будет означать наступление ледникового периода.