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"Ужасно": монтажер первой трилогии Лукас разнесла новые "Звездные войны"

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    21.09.2021, 16:36
Текст:   Козьма Лоханкин

Марсия Лукас, монтажёр первой трилогии "Звёздные войны" и бывшая супруга Джорджа Лукаса (до 1993 года), разнесла в пух и прах новую, "диснеевскую" трилогию.

Фото: kinopoisk.ru
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Слова Марсии опубликованы в книге историка кино Джонатана В. Ринзлера "Ховард Казанджян: "Жизнь продюсера" (Howard Kazanjian: A Producerʼs Life), которая посвящена одному из создателей оригинальных фильмов, экс-вице-президенту Lucasfilm.

Женщина заявила, что нынешняя глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, как и режиссёр Джей Джей Абрамс, "понятия не имеет, что такое "Звёздные войны" и "ничего не понимает в джедаях".

Особенно Марсию возмутили печальные судьбы Хана Соло и Люка Скайуокера, а также главная героиня трилогии Рей.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению госпожи Лукас, посредством протагонистки авторы новых "Звёздных войн" заигрывают с феминистскими трендами, но проработать её историю они не удосужились: "Мы толком не знаем, кто она и откуда у неё способности джедая". Вдобавок "сюжетные линии кошмарны. Просто кошмарны. Ужасны", сказала Марсия, призвав Абрамса и Кэтлин, к которым она вообще-то хорошо относится, обсудить с нею франшизу.

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