"Ужасно": монтажер первой трилогии Лукас разнесла новые "Звездные войны"

Марсия Лукас, монтажёр первой трилогии "Звёздные войны" и бывшая супруга Джорджа Лукаса (до 1993 года), разнесла в пух и прах новую, "диснеевскую" трилогию.

Слова Марсии опубликованы в книге историка кино Джонатана В. Ринзлера "Ховард Казанджян: "Жизнь продюсера" (Howard Kazanjian: A Producerʼs Life), которая посвящена одному из создателей оригинальных фильмов, экс-вице-президенту Lucasfilm.

Женщина заявила, что нынешняя глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, как и режиссёр Джей Джей Абрамс, "понятия не имеет, что такое "Звёздные войны" и "ничего не понимает в джедаях".

Marcia Lucas on the Disney produced Star Wars films. pic.twitter.com/MFE9f8fFpG — Jedi scum (@jediscum83) September 19, 2021

Особенно Марсию возмутили печальные судьбы Хана Соло и Люка Скайуокера, а также главная героиня трилогии Рей.

По мнению госпожи Лукас, посредством протагонистки авторы новых "Звёздных войн" заигрывают с феминистскими трендами, но проработать её историю они не удосужились: "Мы толком не знаем, кто она и откуда у неё способности джедая". Вдобавок "сюжетные линии кошмарны. Просто кошмарны. Ужасны", сказала Марсия, призвав Абрамса и Кэтлин, к которым она вообще-то хорошо относится, обсудить с нею франшизу.