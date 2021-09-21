В Амстердаме таксистов записали в штат Uber через суд

Амстердамский окружной суд признал водителей платформы такси Uber полноценными работниками, а не самозанятыми, как того хотела компания. Новый статус означает, что водители имеют больше прав по местным трудовым законам. В некоторых случаях они, к примеру, могут требовать выплатить задолженность по зарплате, пишет агентство Bloomberg. В отношениях с водителями Uber отныне должен применять местное Коллективное трудовое соглашение для таксистов. Однако платформа заявила, что намерена подать апелляцию и "не планирует нанимать водителей в Нидерландах".

"Мы разочарованы этим решением (суда. - Прим. "РГ"), потому что знаем, что подавляющее большинство водителей хотят оставаться независимыми. Водители не хотят отказываться от свободы выбора, когда и где им работать и работать ли вообще", - заявил Мауриц Шонфельд, главный управляющий Uber по Северной Европе.

Компания не впервые терпит поражение в подобных вопросах. В феврале аналогичное решение о статусе водителей Uber вынес Верховный суд Великобритании. Платформа пыталась доказать, что выполняет роль не работодателя, а посредника между независимыми таксистами и клиентами, но британская Фемида с этим не согласилась. Суд пришел к выводу, что водители Uber находятся именно в подчиненном положении, так как именно компания устанавливает стоимость поездок, контролирует запросы на них, следит за качеством работы таксиста через рейтинги и отзывы клиентов. И может прекратить работу с водителем, если тот откажется улучшить сервис. Неоднократно из-за неясностей и неудобств, вызванных статусом самозанятых, водители Uber подавали на платформу в суд и в других странах - например, в Австралии и США.

А как у нас?

Признание самозанятых работниками цифровых платформ - мировая проблема. Если в Великобритании, США и некоторых европейских странах она решается в судах, то в России пока находится на стадии разговоров. Что-то необходимо делать в этой сфере, говорит руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" (МЕФТ) Станислав Швагерус. И есть два пути. Первый - это современное рабство без всяких социальных гарантий для самозанятых. Второй - обеспечить им базовые конституционные ценности, то есть социальные гарантии, такие как пенсии, социальное обеспечение.

Недавно Финансовый университет при правительстве провел исследование, в котором предложил заставить цифровые платформы выступать в качестве работодателя для самозанятых, обеспечивая им урезанный пакет социальных и пенсионных выплат. Ведь сейчас цифровая платформа ни за что не отвечает, но собирает с тех, кто на нее работает, деньги. При этом еще устанавливает тарифы, а также наказывает за неоказание услуги. И это касается не только такси, но и курьеров, и даже программистов, в общем, всех, кто так или иначе работает на цифровую платформу без трудовой книжки или оформления трудового договора. Но навести порядок в этих взаимоотношениях в России не получается даже в сфере такси.

Подготовил Владимир Баршев