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21.09.2021 12:26
Рубрика: В мире

В Австрии снимут ограничения на новый лыжный сезон

Текст: Александр Саможнев
Фото: BARBARA GINDL / APA / AFP Фото: BARBARA GINDL / APA / AFP
Фото: BARBARA GINDL / APA / AFP

В предстоящем зимнем сезоне на лыжных трассах Австрии операторам канатных дорог разрешается перевозить только тех людей, которые были вакцинированы против коронавируса, прошли тестирование или выздоровели. Для подъемников не будет ограничений по социальной дистанции или по пропускной способности, но потребуется защитная маска FFP2, сообщили в правительстве.

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При загрузке отделений интенсивной терапии пациентами с COVID-19 правила для невакцинированных любителей зимних видов спорта будут ужесточены. В Австрии около 200 коек занято больными с коронавирусом. Если их число возрастет до 300, невакцинированные граждане больше не будут допускаться в места катания на лыжах - даже с отрицательным результатом теста. Канатные дороги, гастрономия и гостиницы также не допустят к самотестированию.

"При наличии прививки вы будете принадлежать к примерно 60 процентам людей в этой стране, которые практически не испытают никаких ограничений. Разве что "зеленый паспорт" придется показать раз или два", - цитирует газета Kurier министра здравоохранения Вольфганга Мюкштайна. По его словам, благодаря кампании вакцинации зимний сезон для местных жителей и гостей должен быть возможен.

Глава земли Тироль Гюнтер Платтер особенно рад облегчению ситуации на местном рынке труда. Он также доволен положением с бронированием в местных горнолыжных отелях. "В этом году снова можно будет кататься на лыжах", - уверен Платтер.

По его словам, для посетителей необходимо установить четкие правила поведения. Кроме того, для зимнего туризма в федеральных землях должны быть расширены возможности проведения ПЦР-тестов с одновременным усилением полицейского контроля.

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