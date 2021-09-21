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21.09.2021 17:16
Рубрика: В мире

В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цюрих является первым швейцарским городом, который предлагает возможность официального захоронения вместе со своими домашними животными. Вид питомца не имеет значения, это могут быть даже кайманы. Услуга оказывается впервые, но к ней уже проявили интерес, говорят в местной администрации.

Фото: Lionel Le Dain/ twitter.com
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Предложение тематической арендной могилы "человек-животное" на общественном кладбище Нордхайм является не только уникальным в Швейцарии, но и важным, рассказал заместитель начальника отдела захоронений и кладбищ Цюриха Бруно Бековис. "Животное имеет совершенно иное значение, чем в прошлом", - цитирует чиновника газета Tages-Anzeiger.

По его словам, уже выделено 120 общих могил для этого типа захоронения. Одна из них уже арендована. В могилу могут быть захоронены урны одного умершего человека и до трех животных. "Животные могут быть похоронены на кладбище раньше хозяина", - объяснил Бековис. При этом количество праха питомца не может весить более 1,5 килограмма. Если речь идет о более крупном экземпляре, например, лошади, то берется только часть его.

Владелица собаки и кошки Криста приехала в Цюрих из кантона Тургау на северо-востоке Швейцарии. "Животные обогащают жизнь и приносят много радости. Я вполне могу представить, что меня похоронят вместе с ними", - говорит 55-летняя женщина.

Необычная услуга обойдется жителю Цюриха в 1800 евро, а иностранцам - 2250 евро. В стоимость, помимо прочего, входит надгробье из дуба с именем покойного и каменная плита. Для животных надгробье стоит около 170 евро. Срок аренды могилы заканчивается через 20 лет с возможным продлением.

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