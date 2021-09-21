В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами

Цюрих является первым швейцарским городом, который предлагает возможность официального захоронения вместе со своими домашними животными. Вид питомца не имеет значения, это могут быть даже кайманы. Услуга оказывается впервые, но к ней уже проявили интерес, говорят в местной администрации.

Предложение тематической арендной могилы "человек-животное" на общественном кладбище Нордхайм является не только уникальным в Швейцарии, но и важным, рассказал заместитель начальника отдела захоронений и кладбищ Цюриха Бруно Бековис. "Животное имеет совершенно иное значение, чем в прошлом", - цитирует чиновника газета Tages-Anzeiger.

По его словам, уже выделено 120 общих могил для этого типа захоронения. Одна из них уже арендована. В могилу могут быть захоронены урны одного умершего человека и до трех животных. "Животные могут быть похоронены на кладбище раньше хозяина", - объяснил Бековис. При этом количество праха питомца не может весить более 1,5 килограмма. Если речь идет о более крупном экземпляре, например, лошади, то берется только часть его.

Владелица собаки и кошки Криста приехала в Цюрих из кантона Тургау на северо-востоке Швейцарии. "Животные обогащают жизнь и приносят много радости. Я вполне могу представить, что меня похоронят вместе с ними", - говорит 55-летняя женщина.

Необычная услуга обойдется жителю Цюриха в 1800 евро, а иностранцам - 2250 евро. В стоимость, помимо прочего, входит надгробье из дуба с именем покойного и каменная плита. Для животных надгробье стоит около 170 евро. Срок аренды могилы заканчивается через 20 лет с возможным продлением.