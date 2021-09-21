В ФАС рассказали о мерах в случае неуплаты Booking штрафа

Федеральная антимонопольная служба обратится в суд, если сервис Booking.com откажется выплачивать штраф в размере 1,3 млрд рублей. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ведомства Петр Иванов.

"Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством, в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке", - сказал он.

Иванов отметил, что до этого все иностранные компании выплачивали штрафы по решению ФАС.

В ведомстве считают, что выполнение требований со стороны сервиса бронирования отелей будет способствовать развитию конкуренции на этом рынке и повлияет на цены.

Ранее ФАС установила, что Booking.com навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.