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21.09.2021 00:00
Рубрика: В мире

В Финляндии можно будет работать дистанционно не только дома, но и в лесу

Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
Работать дистанционно в Финляндии теперь можно будет не только дома или в кафе, но и в лесу. Такую возможность предоставила финнам новая разработка Университета прикладных наук LAB. По проекту финских студентов в лесу под Лахти появились первые рабочие столы, бережно прикрепленные прямо к стволам деревьев. На них есть держатели для стакана и телефона, место для ноутбука и крючок для сумки или рюкзака. Рабочие места сделаны из деревянных компонентов. Осенью, когда погода испортится, их можно будет демонтировать.

Многим в Суоми идея пришлась по душе. Можно отдыхать от городской суеты и работать одновременно. Правда, конечно, с меньшими удобствами, чем в городе. Ранее в Вильнюсе открыли рабочие места на свежем воздухе, но не в лесу, а в городском парке. Как сообщал литовский информационный портал Delfi, уличных офисов пока семь, они представляют собой деревянные постройки с крышей, сиденьем и столом. Постройки имеют стильную покатую форму, стол и стулья при этом неотделимы от нее. На крышах офисов установлены солнечные батареи, там есть беспроводной интернет.

Появление таких проектов в Финляндии и Прибалтике связано с пандемией. Люди массово перешли к дистанционной форме работы, но не у всех есть условия для нее дома.

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