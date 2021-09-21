В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного

В 2021 году максимальная выплата за один день нетрудоспособности по больничному листу составляет 2434,25 рублей, говорится в официальном telegram-канале Фонда социального страхования. Таким образом, предельная сумма за 31 день болезни - это 75 461,75 рубля.

При этом размер пособия зависит также от страхового стажа человека, уточнили в ведомстве. Так, при лечении в амбулаторных условиях в течение первых 10 дней при стаже менее 5 лет оно составляет 60% от среднего заработка, который мог получить человек за период болезни, при стаже от 5 до 8 лет - 80%, более 8 лет - 100%. Начиная с одиннадцатого дня нахождения на бюллетене больничный оплачивается - в размере 50% от среднего заработка.

Пособие не может быть ниже 12 792,00 рублей в месяц.

С 1 сентября больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивается в размере средней заработной платы независимо от страхового стажа родителей и того, как лечился ребенок: на дому или в стационаре.