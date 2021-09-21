В Германии собрали рекордную сумму налога на собак

В Германии, где предусмотрен обязательный налог на собак, фискальные службы собрали в прошлом году рекордную сумму - 380 миллионов евро, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство. Это почти на три процента больше, чем за год до пандемии, которая заставила многих людей искать спасение от одиночества в компании четвероногих друзей.

В ФРГ на собак бойцовской породы налог выше, чем на декоративных. За этого красавца нужно заплатить от 270 до 1000 евро. Фото: Архив "РГ"

Всего же за последние десять лет "собачьи" сборы в немецкую казну выросли почти на 130 миллионов. При покупке животного владелец обязан зарегистрировать его по месту жительства в налоговой инспекции, которая выдает на питомца жетон. Декларация подается раз в год (хотя можно платить и поквартально) от лица целого домохозяйства, а не отдельного человека. Сборами ведают муниципалитеты, так что каждый регион устанавливает свой "прейскурант". В Берлине содержание одной собаки обойдется ежегодно в 120 евро. За каждого дополнительного питомца в семье придется платить уже 180 евро. В отличие от столицы многие немецкие города практикуют повышенные тарифы для бойцовских пород. Так, Коттбус требует за них 270 евро, Виттлих - 800, а Штарнберг и вовсе 1000 евро. При этом в 2014 году Федеральный административный суд признал самоуправством попытки отдельных коммун ввести драконовские поборы за боевых собак в размере 2000 евро. Кроме того, в процессе судебных тяжб из этого списка удалось исключить некоторые породы - например, доберманов. Разумеется, есть и льготы. В Берлине полностью освобождаются от налогообложения собаки-поводыри и компаньоны, которые служат для помощи людям с ограниченными возможностями, а также собаки из приюта, полицейские собаки и их хвостатые "коллеги", обученные санитарным и спасательным операциям. Наконец, профессиональные заводчики не должны платить за своих собак, которые проходят по статье "операционные расходы для получения прибыли".

Налогом на собак фискальные службы собрали в прошлом году рекордную сумму - 380 миллионов евро

Другие домашние животные в ФРГ не облагаются налогом (разве что в отдельных областях лошади). Лет пять назад в СМИ прошел слух, будто в стране готовятся ввести "кошачий" налог, однако новость оказалась фейком.

Впервые в Германии налог на собак был введен в 1807 году властями города Оффенбах. Владельцев обязали ежегодно сдавать в казначейство по одной серебряной монете - рейхсталеру. Так община собиралась погасить свои военные долги. Через два года опыт переняло герцогство Саксен-Кобург, однако там пошлина взималась с другой целью - сдержать эпидемию бешенства. Кстати, за сук брали меньше, чем за кобелей. Охотникам разрешалось вывести из-под оброка максимум двух собак - по одной на каждое стадо. Также не облагались налогом сторожевые псы гонцов и придворных, а еще точильщиков ножей и палачей.

А как у нас?

В России тема налога на домашних животных широко обсуждалась в марте 2020 года. Тогда Сардана Авксентьева, занимавшая на тот момент пост мэра Якутска, предложила депутатам городской Думы проработать с парламентом республики вопрос о введении налога на владельцев собак.

Инициатива возникла во время обсуждения проблем, связанных с регулированием численности безнадзорных животных. По словам мэра, в Якутске затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю каждой собаки составляют 14,5 тысячи рублей.

"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволяет содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение", - отмечала глава Якутска. Собираемые деньги, по ее словам, можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных.

Впрочем, инициатива заглохла уже на стадии обсуждения. Кроме общественников и зоозащитников против предложения якутских властей выступили в Госдуме.

Так, глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что введение налога приведет к тому, что бездомных животных в России станет еще больше: "Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения".

"Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог… Такого налога в России никогда не будет, это даже не обсуждают", - добавил парламентарий.

Кстати, Авксентьева, согласно предварительным результатам выборов, станет депутатом Госдумы нового созыва.

Подготовил Михаил Загайнов