В Италии не пускают в школы учителей и родителей без "зеленых пропусков"

На большей части Апеннин в середине сентября стартовал новый учебный год. Возвращение за школьные парты сопровождается введением новой порции ограничений, которые напрямую коснулись учеников и их родителей.

За месяц до начала занятий власти объявили, что к системе "зеленых пропусков", помимо врачей, подключат студентов, учителей и весь персонал учебных заведений от уборщиц до вахтеров. Дирекция школы или университета обязана следить за выполнением новых предписаний при помощи специального приложения и онлайн-платформы. Нарушителям грозят серьезные штрафы, вплоть до тысячи евро. Вдобавок ко всему для учителей и преподавателей вузов невыполнение новых правил будет квалифицироваться как необоснованное отсутствие на рабочем месте, и начиная с 5-го дня они будут автоматически отстранены от работы.

По официальным данным, число вакцинированных преподавателей на данный момент достигло рекордной отметки в 93 процента. Но в местной прессе то и дело появляется информация, которая опровергает эти чрезмерно оптимистичные цифры. По данным СМИ, в среднем в учебных заведениях Италии не хватает от 10 до 20 процентов учителей и профессоров. Причин как минимум две. Одна - традиционная, которая выражается в отсутствии финансирования и наличии крайне нерасторопной системы по приему на работу персонала. А вторая связана с категорическим нежеланием ряда преподавателей вакцинироваться, о чем они многократно заявляли в рамках акций протеста. Ради принципа некоторые из них даже решились уйти с насиженных мест, о чем в последние дни довольно часто появляются репортажи в СМИ.

В этом и я убедилась на личном опыте. В школе моего сына Данте из-за нехватки учителей на протяжении всего сентября занятия будут проходить не до заявленных ранее 16.20, а только до 13.30. О том, как это обстоятельство отразится на успеваемости учеников, на данный момент никто не озаботился.

С появлением новых правил не обходится в школах и без досадных казусов. Так, у некоторых преподавателей, к числу которых принадлежит 42-летняя Сара (ее фамилия не указывается) из Болоньи, аккурат к началу учебного года истек сертификат о вакцинации. Несмотря на то что женщина сделала за свой счет тест на антитела, коих у нее оказалось в избытке, чтобы вернуться на рабочее место, ей все равно придется делать каждые 48 часов ПЦР-исследование, на которое нужно еще вовремя записаться. Но, как выяснилось, даже ПЦР не является надежным решением проблемы. Как рассказал "РГ" преподаватель словесности Джанлука Марлетта, один из его коллег на днях по дороге на работу застрял в пробке, и в результате его не пустили в школу - сданный им тест истек на 10 минут раньше.

По дороге на работу учитель застрял в пробке, и в результате его не пустили в школу - сданный им тест истек на 10 минут раньше

Но если у студентов, учителей и профессуры был целый месяц, чтобы морально подготовиться к постковидным реалиям, то родители такой привилегии почему-то оказались лишены. О том, что их впредь не впустят на территорию детсадов, школ и университетов без "зеленого пропуска", они узнали буквально за несколько дней до начала учебного года. На практике это означает, что не привитые мамы и папы не только не смогут забрать из школы потерянный пенал или тетрадку. Им, что самое обидное, также не дадут сопроводить своих чад в ясли или детский сад во время так называемого периода "интеграции", когда в течение одной-двух недель ребенок привыкает к новым условиям в сопровождении родителя.

Есть еще одна категория лиц, к которой принадлежу и я. Будучи вакцинированной пока непризнанным в Италии "Спутником", я не могу получить санпаспорт местного образца, и соответственно, судя по новым правилам, меня не пустят в школу, даже если мне нужно будет забрать раньше времени ребенка, когда в этом будет острая необходимость..

А как у нас?

Говорить о вакцинации школьников сейчас еще рано, в этом вопросе пока все очень неопределенно, - сказал "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "До конца октября продолжаются 1-2 фазы клинических испытаний вакцины "Спутник" у подростков 14-18 лет, но затем последует третья фаза, а она продолжается минимум полгода, - пояснил Горелов. - Поэтому сейчас сказать что-то определенное по вакцинации детей невозможно. Единственное, что можно отметить, если вакцинацию и объявят по окончании полного цикла испытаний, проводиться она будет исключительно с согласия родителей".

Пока же все школы, как и колледжи, техникумы и вузы, уже второй учебный год подряд соблюдают санитарные правила, разработанные Роспотребнадзором. Все эти правила направлены на то, чтобы свести к минимуму риски распространения вируса в учебном заведении. Собственно, ученики уже привыкли и к "утренним фильтрам" при входе с обязательным измерением температуры, и к тому, что с насморком и кашлем в класс теперь не пустят, отправят домой. Если есть возможность - в школах разделяют потоки, пропуская детей в разное время через разные входы и выходы.

Разумеется, в школах должны использовать дезинфицирующие воздух приборы, и убирать классы и коридоры после занятий тоже положено с применением антисептиков.

Детям обязаны создать условия для соблюдения правил личной гигиены: одноразовые полотенца в умывальных комнатах, санитайзеры и т.д. А взрослые в пищеблоках продолжают пользоваться масками и перчатками.

Одна из важных мер - закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением специализированных кабинетов по некоторым предметам, например, химии или иностранного языка, где установлено специальное оборудование. Массовые занятия в актовом и спортивном залах, а также библиотеке теперь проводятся только для одного класса.

Подготовила Ирина Невинная