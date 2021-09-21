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21.09.2021 15:45
Рубрика: В мире

В Канаде горная коза убила медведя рогами-кинжалами

Текст: Максим Макарычев

Немногие хищники в диких внутренних районах Канады нападают на других животных так безжалостно, как голодные медведи гризли с их длинными острыми когтями и высокой скоростью передвижения. Но в редких случаях, по словам представителей Национальной службы парков Канады, горный козел не только может защищаться от того, чтобы не стать пищей для хищника, но и способен убить нападающего на него медведя своими "кинжалоподобными" рогами.

Фото: iStock
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Как сообщает Guardian со ссылкой на администрацию Parks Canada, недавнее вскрытие трупа самки медведя гризли дает основание полагать, что она была убита козой после того, как рога пронзили подмышки и шею хищницы. "Когда медведи гризли атакуют, они, как правило, сосредотачиваются на голове, задней части шеи и плечах жертвы. Это нападение обычно происходит сверху", - пояснил Дэвид Ласкин, эколог по дикой природе Parks Canada, добавив, что оборонительный ответ горного козла заключается в том, чтобы защитить себя, используя острые рога.

Останки медведицы, которая весила всего 70 килограмм и, как полагают ученые, не имела детенышей, были обнаружены 4 сентября туристом на тропе Берджесс-Пасс недалеко от местечка Филд в канадской провинции Британская Колумбия. Позже в тот же день тушу доставили по воздуху в лабораторию парка из-за опасений, что она может привлечь других хищников. Горные козлы, чья толстая белая шкура придает им грозный вид высоко в горах, могут весить до 125 килограмм, а их черные рога могут достигать длины почти 30 сантиметров. Ловко преодолевая высотные уступы, они редко спускаются со своих горных насестов. Но их пастбищные угодья иногда могут пересекаться с местами обитания гризли, что часто приводит к смертельным столкновениям.

В 2018 году канадские соцсети облетели кадры, как горная коза защитила своего детеныша от гризли в национальном парке Йохо. Медведь попытался спуститься по каменистому уступу, но повернул обратно после того, как утес, на котором сидели козы, оказался слишком крутым.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Общество Природа

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