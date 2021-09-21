В Канаде горная коза убила медведя рогами-кинжалами

Немногие хищники в диких внутренних районах Канады нападают на других животных так безжалостно, как голодные медведи гризли с их длинными острыми когтями и высокой скоростью передвижения. Но в редких случаях, по словам представителей Национальной службы парков Канады, горный козел не только может защищаться от того, чтобы не стать пищей для хищника, но и способен убить нападающего на него медведя своими "кинжалоподобными" рогами.

Как сообщает Guardian со ссылкой на администрацию Parks Canada, недавнее вскрытие трупа самки медведя гризли дает основание полагать, что она была убита козой после того, как рога пронзили подмышки и шею хищницы. "Когда медведи гризли атакуют, они, как правило, сосредотачиваются на голове, задней части шеи и плечах жертвы. Это нападение обычно происходит сверху", - пояснил Дэвид Ласкин, эколог по дикой природе Parks Canada, добавив, что оборонительный ответ горного козла заключается в том, чтобы защитить себя, используя острые рога.

Останки медведицы, которая весила всего 70 килограмм и, как полагают ученые, не имела детенышей, были обнаружены 4 сентября туристом на тропе Берджесс-Пасс недалеко от местечка Филд в канадской провинции Британская Колумбия. Позже в тот же день тушу доставили по воздуху в лабораторию парка из-за опасений, что она может привлечь других хищников. Горные козлы, чья толстая белая шкура придает им грозный вид высоко в горах, могут весить до 125 килограмм, а их черные рога могут достигать длины почти 30 сантиметров. Ловко преодолевая высотные уступы, они редко спускаются со своих горных насестов. Но их пастбищные угодья иногда могут пересекаться с местами обитания гризли, что часто приводит к смертельным столкновениям.

В 2018 году канадские соцсети облетели кадры, как горная коза защитила своего детеныша от гризли в национальном парке Йохо. Медведь попытался спуститься по каменистому уступу, но повернул обратно после того, как утес, на котором сидели козы, оказался слишком крутым.