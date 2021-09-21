В Канаде состоялись досрочные выборы

Правящая Либеральная партия Канады одержала победу на прошедших в стране внеочередных выборах, но не набрала необходимого числа голосов для формирования большинства в Палате общин. Эта "победа" означает, что премьеру Джастину Трюдо в очередной раз придется идти на переговоры с другими политическими силами в попытке создать работоспособное правительство. Парадоксальность ситуации в том, что этих выборов вообще не должно было быть. Но высокий рейтинг и личные амбиции подтолкнули Трюдо к роспуску парламента в августе и проведению внеочередных выборов в конце сентября. По данным канадских опросов, почти три четверти граждан высказывались против проведения этого голосования, но для канадской демократии, как оказалось, это значения не имело.

Рассчитывая с ветерком прокатиться на волне успешной борьбы с COVID-19, Трюдо не ожидал, что его планы избавиться от несговорчивых депутатов с помощью досрочных выборов не получат поддержки со стороны канадцев. Принимая решение о переносе голосования, он надеялся обрести заветное большинство в парламенте, где его партия не смогла за все эти годы провести ни одной серьезной либеральной инициативы. А без таких значимых результатов сам Джастин так и продолжил бы оставаться лишь тенью своего успешного и уважаемого канадцами отца Пьера Эллиота Трюдо.

Однако лидер консерваторов Канады Эрин О"Тул также упустил шанс занять место премьера. Его стратегия, включавшая в себя отрицание классической повестки консерваторов по ключевым вопросам, провалилась. Рассчитывая привлечь более широкий круг избирателей, О"Тул не только не обрел новых сторонников, но и оттолкнул от партии традиционных консерваторов.

Само голосование в Канаде сопровождалось рядом проблем. Из-за массового сбоя в электронной системе оповещения значительное число канадцев вообще не знали, где им предстоит голосовать. Как следствие, граждане были вынуждены дозваниваться в перегруженные кол-центры избирательной комиссии, чтобы получить эту информацию. У многих участков образовались большие очереди, что было вызвано как особыми антиковидными требованиями, так и тем, что под предлогом пандемии власти резко сократили число избирательных участков. Только в избирательном округе Торонто, например, количество участков сократилось с 91 до 15. Эти ограничения привели к тому, что рекордные 5,8 миллиона канадцев приняли решение проголосовать досрочно, а более миллиона из них - по почте.

Но эти и другие особенности канадского волеизъявления не привлекли внимания западных СМИ. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ со своей стороны приняло "мощное" участие в мониторинге канадских выборов. Согласно официальным документам, бюро направило в Канаду сразу трех (!) наблюдателей. Причем глава этой "супермиссии", господин Пол О"Грэди, является подданным Великобритании, а ответственный за анализ юридических аспектов канадской выборной системы - ирландец.

Только в избирательном округе Торонто, например, количество избирательных участков сократилось с 91 до 15

В последний раз делегация БДИПЧ посещала Канаду в 2015 году, и тоже во главе с британцем. Тем не менее в своих рекомендациях миссия бюро четко прописала, что канадским властям следует внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить выполнение положений о гражданских и международных наблюдателях, прописанных в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года. За прошедшие годы в канадском избирательном законодательстве, естественно, ничего в этом смысле не изменилось. В этом году из-за установленных властями антиковидных правил число местных наблюдателей также было резко сокращено, а их возможности по мониторингу деятельности избирательных комиссий оказались чрезмерно ограничены.