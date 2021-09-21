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21.09.2021 17:31
Рубрика: В мире

В Канаде состоялись досрочные выборы

Текст: Алексей Чуриков
Правящая Либеральная партия Канады одержала победу на прошедших в стране внеочередных выборах, но не набрала необходимого числа голосов для формирования большинства в Палате общин. Эта "победа" означает, что премьеру Джастину Трюдо в очередной раз придется идти на переговоры с другими политическими силами в попытке создать работоспособное правительство. Парадоксальность ситуации в том, что этих выборов вообще не должно было быть. Но высокий рейтинг и личные амбиции подтолкнули Трюдо к роспуску парламента в августе и проведению внеочередных выборов в конце сентября. По данным канадских опросов, почти три четверти граждан высказывались против проведения этого голосования, но для канадской демократии, как оказалось, это значения не имело.
Сокращение числа избирательных участков под предлогом пандемии вынудило канадцев стоять в длинных очередях Фото: EPA Сокращение числа избирательных участков под предлогом пандемии вынудило канадцев стоять в длинных очередях Фото: EPA
Сокращение числа избирательных участков под предлогом пандемии вынудило канадцев стоять в длинных очередях Фото: EPA

Рассчитывая с ветерком прокатиться на волне успешной борьбы с COVID-19, Трюдо не ожидал, что его планы избавиться от несговорчивых депутатов с помощью досрочных выборов не получат поддержки со стороны канадцев. Принимая решение о переносе голосования, он надеялся обрести заветное большинство в парламенте, где его партия не смогла за все эти годы провести ни одной серьезной либеральной инициативы. А без таких значимых результатов сам Джастин так и продолжил бы оставаться лишь тенью своего успешного и уважаемого канадцами отца Пьера Эллиота Трюдо.

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Однако лидер консерваторов Канады Эрин О"Тул также упустил шанс занять место премьера. Его стратегия, включавшая в себя отрицание классической повестки консерваторов по ключевым вопросам, провалилась. Рассчитывая привлечь более широкий круг избирателей, О"Тул не только не обрел новых сторонников, но и оттолкнул от партии традиционных консерваторов.

Само голосование в Канаде сопровождалось рядом проблем. Из-за массового сбоя в электронной системе оповещения значительное число канадцев вообще не знали, где им предстоит голосовать. Как следствие, граждане были вынуждены дозваниваться в перегруженные кол-центры избирательной комиссии, чтобы получить эту информацию. У многих участков образовались большие очереди, что было вызвано как особыми антиковидными требованиями, так и тем, что под предлогом пандемии власти резко сократили число избирательных участков. Только в избирательном округе Торонто, например, количество участков сократилось с 91 до 15. Эти ограничения привели к тому, что рекордные 5,8 миллиона канадцев приняли решение проголосовать досрочно, а более миллиона из них - по почте.

Но эти и другие особенности канадского волеизъявления не привлекли внимания западных СМИ. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ со своей стороны приняло "мощное" участие в мониторинге канадских выборов. Согласно официальным документам, бюро направило в Канаду сразу трех (!) наблюдателей. Причем глава этой "супермиссии", господин Пол О"Грэди, является подданным Великобритании, а ответственный за анализ юридических аспектов канадской выборной системы - ирландец.

Только в избирательном округе Торонто, например, количество избирательных участков сократилось с 91 до 15

В последний раз делегация БДИПЧ посещала Канаду в 2015 году, и тоже во главе с британцем. Тем не менее в своих рекомендациях миссия бюро четко прописала, что канадским властям следует внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить выполнение положений о гражданских и международных наблюдателях, прописанных в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года. За прошедшие годы в канадском избирательном законодательстве, естественно, ничего в этом смысле не изменилось. В этом году из-за установленных властями антиковидных правил число местных наблюдателей также было резко сокращено, а их возможности по мониторингу деятельности избирательных комиссий оказались чрезмерно ограничены.

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