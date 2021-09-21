В коллекции Breguet Tradition появилась новая модель 7035 с характерной разноуровневой архитектурой циферблата и великолепной "снежной" инкрустацией драгоценными камнями.

Заводной барабан в центре украшен гильоше в виде розетки. Все основные детали изготовлены из золота и декорированы бриллиантами, для шкалы ретроградной индикации секунд использованы рубины и розовые сапфиры с градиентным изменением цвета. Заводная головка тоже увенчана рубином. Механизм с автоподзаводом. Часы выпущены лимитированной серией 88 экземпляров.