В МЧС назвали новые актуальные угрозы на сезон

Опасности, связанные с лесными пожарами, постепенно уходят в прошлое. Пожароопасный сезон еще не закрыт, он до сих пор продолжает действовать в 38 субъектах РФ, но в повестке дня наиболее актуальных рисков появляются теперь туманы, массовая миграция перелетных птиц и аварии, связанные с началом отопительного сезона. Об этом говорили на селекторном совещании в МЧС России.

"В настоящий момент на территории страны насчитывается 25 очагов природных пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На текущей неделе чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности сохраняется на территории трех районов Алтайского края Сибирского федерального округа, в отдельных районах Курганской области, на юге Республики Башкортостан, на востоке Оренбургской области, а также в Республике Калмыкия и Астраханской области. Риски перехода огня от палов сухой растительности из-за ожидаемых сильных ветров прогнозируются в Свердловской и Курганской областях", - такие данные прозвучали в докладе, подготовленном учеными из ВНИИ ГОЧС.

А по данным федеральной "Авиалесоохраны", за прошедшую неделю было потушено 99 лесных пожаров в 7 федеральных округах. За одни только прошедшие сутки удалось ликвидировать 14 очагов пожаров на общей площади более чем 88 тысяч гектаров.

А общее количество действующих лесных пожаров по всей стране сократилось всего до 10 на общей площади в 741 гектар. Можно ожидать, что уже в ближайшие дни пожарные отчитаются о полной победе над огнем.

Справляться с природными пожарами становится проще, потому что нет больше такой изнуряющей жары. Сушь отступает, вместо нее приходят дожди, холодные утренники и туманы.

Кстати, именно туманы теперь, согласно обновленному прогнозу, могут стать едва ли не основной причиной аварий и массовых ДТП на дорогах страны. Температурные перепады способствуют образованию неожиданной густой пелены в низинах. В этой связи МЧС призывает быть осторожными автомобилистов.

Среди основных рисков теперь и миграция перелетных птиц.

"В третьей декаде сентября активизируется сезонная миграция перелетных птиц, в связи с чем возрастают риски возникновения происшествий и инцидентов на воздушном транспорте на территории 19 субъектов РФ", - сказано в обновленном прогнозе МЧС.

На третьем месте в опасном рейтинге - угрозы аварий на теплотрассах.

"В некоторых субъектах начался отопительный сезон, в связи с чем возникает вероятность техногенных аварий на тепловых сетях. Уже зарегистрированы аварии на территории Республики Карелия, Томской, Тверской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Смоленской, Свердловской, Сахалинской областей", - такие предупреждения прозвучали от ученых МЧС.