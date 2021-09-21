Новости

Путин отметил достижение планки занятости не ниже 2019 года 16:23
Путин заявил о необходимости модели развития для регионов 16:09
В Белгороде произошла утечка азотной кислоты 16:03
Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически 15:43
Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты 15:41
В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда 15:33
Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами 15:20
Путин: Российская экономика восстановилась 15:15
Четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ 14:48
Парку на юге столицы присвоено имя Юрия Лужкова 14:46
МЭР ожидает в 2024 году цену нефти в 55,7 долларов за баррель 14:40
Мишустин: По итогам года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2 процента 14:39
Крымские татары сочли неадекватной оценку Турцией выборов на полуосторове 14:36
Лавров на встрече с послами стран ЕС подчеркнул необходимость выполнения Киевом "Минска-2" 14:27
Почти тысяча ветеранов получат президентскую выплату в 50 тысяч в Подмосковье 14:23
Вучич потребовал отвода от границ Сербии косовского спецназа 14:18
Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы впервые превысила 80% 13:57
Петр Бирюков: Коммунальная техника готова к работе в осенне-зимний период 13:42
Путин по видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий 13:21
На Госуслугах зарегистрировались более 85 млн верифицированных пользователей 13:07
"Дюна" возглавила российский прокат 13:06
Главгосэкспертиза рассмотрела проекты этапов строительства трассы М-12 13:02
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково 12:56
Экспорт российского ПО за прошлый год составил более 5 млрд долларов 12:46
Латвийские военные попросили жителей о помощи в поиске потерявшегося дрона 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 15:33
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Ситуация на рынке труда улучшается, численность занятого населения и безработица достигли допандемийного уровня. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительства.

Фото: Александр Корольков
Под влиянием "цифры" в России изменится рынок труда

"Уже сегодня можно говорить о том, что рынок труда полностью восстановился", - сказал он. По словам министра также растут реальные зарплаты людей.

Размер средней начисленной зарплаты в России в конце июня этого года достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, следует из данных Росстата. Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данным годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что уже к 1 августа уровень безработицы, рассчитанный по международной методике, составил 4,5 %. Это самый низкий показатель за последние два года, и он близок к абсолютному рекорду июля 2019 года, когда без работы были 4,3% россиян трудоспособного возраста.

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Рынок труда Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически
В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ
Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково
Представлен логотип ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг