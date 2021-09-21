В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда

Ситуация на рынке труда улучшается, численность занятого населения и безработица достигли допандемийного уровня. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительства.

"Уже сегодня можно говорить о том, что рынок труда полностью восстановился", - сказал он. По словам министра также растут реальные зарплаты людей.

Размер средней начисленной зарплаты в России в конце июня этого года достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, следует из данных Росстата. Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данным годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что уже к 1 августа уровень безработицы, рассчитанный по международной методике, составил 4,5 %. Это самый низкий показатель за последние два года, и он близок к абсолютному рекорду июля 2019 года, когда без работы были 4,3% россиян трудоспособного возраста.