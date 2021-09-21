В Минстрое нашли способ ускорить капитальный ремонт домов

Проще найти средства на капитальный ремонт дома будет жителям. Минстрой предлагает смягчить требования к банкам, в которых жители имеют право открывать спецсчета.

До сих пор спецсчет разрешалось открывать в банках с кредитным рейтингом не ниже уровня "А + (RU)" или "ruА+", а также с собственным капиталом не менее 250 млрд рублей (в Крыму и Севастополе - с рейтингом "A(RU)" или "ruA" и капиталом не менее 25 млрд). Этим условиям в стране соответствуют всего восемь банков, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Проектом постановления правительства предлагается разрешить открывать спецсчета банкам с рейтингом не ниже "A-(RU)" или "ruA-", а также при условии участия банка в системе обязательного страхования вкладов. Требования к размеру собственного капитала будут упразднены. Эти параметры будут действовать во всех регионах России.

Предполагается, что это привлечет к работе со спецсчетами небольшие банки и значительно расширит их число в целом - по оценкам Минстроя, до 60 организаций. А при повышении конкуренции банки могут начать предлагать собственникам жилья более выгодные условия по хранению средств и по получению кредитов на ремонт. Такой результат положительно скажется на финансовых возможностях спецсчетов и приведет к большей миграции многоквартирных домов со счетов региональных операторов на специальные счета, стимулирует самоорганизацию собственников помещений многоквартирных домов, отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас на спецсчете хранится в среднем около 1,7 млн рублей. Этого обычно недостаточно для проведения качественного ремонта дома. Стоимость же энергоэффективного ремонта еще выше, и хотя он позволяет позже экономить ресурсы, снизить платежи за ЖКУ, жители профинансировать его не в состоянии. Привлечение кредитов даст собственникам средства на энергоэффективный ремонт, на дорогие ремонтные работы - например, ускорит замену лифтов.

Банки, допущенные сейчас к работе со спецсчетами, не заинтересованы в разработке и реализации кредитных продуктов для владельцев таких счетов, говорят разработчики документа. При этом две трети опрошенных Минстроем других банков заявили о желании работать со спецсчетами, а около половины - с кредитованием собственников спецсчетов.

Между тем, до 2018 года требования к банкам были менее суровыми, но собственники жилья столкнулись с банкротством организаций. А поскольку обязательного страхования для спецсчетов не было, жители просто потеряли накопления на ремонт. Кроме того, в первоначальный период развития специальных счетов, основным моментом было сохранить средства, а не получить кредит для проведения капитального ремонта, поэтому вопрос развития кредитования не рассматривался. Но около года назад вступил в силу закон о страховании спецсчетов - собственникам теперь должна выплачиваться вся сумма депозита (но не более 10 млн рублей).

При расширении кредитования капремонта будут активнее задействоваться средства, уже накопленные на спецсчетах. На 1 июля нынешнего года, по данным Минстроя, на них хранилось почти 170 млрд рублей. Эти средства будут задействоваться в экономике, а подрядчики и производители стройматериалов будут приносить дополнительные налоги в бюджет, отмечают в ведомстве.

О необходимости развития кредитной системы капитального ремонта, а лучше - льготного кредитования, не раз говорили эксперты. В этом случае собственники смогут взять кредит, отремонтировать дом, а потом в течение 10-15 лет расплатиться с кредитом. По данным Фонда "Институт экономики города", к началу нынешнего года копили деньги для ремонта на спецсчетах владельцы около 21% жилья (по площади), это примерно 96 тысяч домов из 725 тысяч, включенных в программы капремонта. Число домов со спецсчетами увеличивается, но очень медленно. При этом ситуация в регионах очень отличается. Так, в Удмуртии спецсчетами пользуется 47% домов (74% по площади), а, к примеру, на Сахалине - лишь 1% (1,31% по площади).