Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
14:33 21.09.2021

В Минстрое нашли способ ускорить капитальный ремонт домов

Проще найти средства на капитальный ремонт дома будет жителям. Минстрой предлагает смягчить требования к банкам, в которых жители имеют право открывать спецсчета.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

До сих пор спецсчет разрешалось открывать в банках с кредитным рейтингом не ниже уровня "А + (RU)" или "ruА+", а также с собственным капиталом не менее 250 млрд рублей (в Крыму и Севастополе - с рейтингом "A(RU)" или "ruA" и капиталом не менее 25 млрд). Этим условиям в стране соответствуют всего восемь банков, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Проектом постановления правительства предлагается разрешить открывать спецсчета банкам с рейтингом не ниже "A-(RU)" или "ruA-", а также при условии участия банка в системе обязательного страхования вкладов. Требования к размеру собственного капитала будут упразднены. Эти параметры будут действовать во всех регионах России.

Фото: Сергей Куксин
Жители ряда многоэтажек в Москве собирают деньги на капремонт самостоятельно

Предполагается, что это привлечет к работе со спецсчетами небольшие банки и значительно расширит их число в целом - по оценкам Минстроя, до 60 организаций. А при повышении конкуренции банки могут начать предлагать собственникам жилья более выгодные условия по хранению средств и по получению кредитов на ремонт. Такой результат положительно скажется на финансовых возможностях спецсчетов и приведет к большей миграции многоквартирных домов со счетов региональных операторов на специальные счета, стимулирует самоорганизацию собственников помещений многоквартирных домов, отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас на спецсчете хранится в среднем около 1,7 млн рублей. Этого обычно недостаточно для проведения качественного ремонта дома. Стоимость же энергоэффективного ремонта еще выше, и хотя он позволяет позже экономить ресурсы, снизить платежи за ЖКУ, жители профинансировать его не в состоянии. Привлечение кредитов даст собственникам средства на энергоэффективный ремонт, на дорогие ремонтные работы - например, ускорит замену лифтов.

Банки, допущенные сейчас к работе со спецсчетами, не заинтересованы в разработке и реализации кредитных продуктов для владельцев таких счетов, говорят разработчики документа. При этом две трети опрошенных Минстроем других банков заявили о желании работать со спецсчетами, а около половины - с кредитованием собственников спецсчетов.

Между тем, до 2018 года требования к банкам были менее суровыми, но собственники жилья столкнулись с банкротством организаций. А поскольку обязательного страхования для спецсчетов не было, жители просто потеряли накопления на ремонт. Кроме того, в первоначальный период развития специальных счетов, основным моментом было сохранить средства, а не получить кредит для проведения капитального ремонта, поэтому вопрос развития кредитования не рассматривался. Но около года назад вступил в силу закон о страховании спецсчетов - собственникам теперь должна выплачиваться вся сумма депозита (но не более 10 млн рублей).

Фото: iStock
В России вырос спрос на страхование недвижимости

При расширении кредитования капремонта будут активнее задействоваться средства, уже накопленные на спецсчетах. На 1 июля нынешнего года, по данным Минстроя, на них хранилось почти 170 млрд рублей. Эти средства будут задействоваться в экономике, а подрядчики и производители стройматериалов будут приносить дополнительные налоги в бюджет, отмечают в ведомстве.

О необходимости развития кредитной системы капитального ремонта, а лучше - льготного кредитования, не раз говорили эксперты. В этом случае собственники смогут взять кредит, отремонтировать дом, а потом в течение 10-15 лет расплатиться с кредитом. По данным Фонда "Институт экономики города", к началу нынешнего года копили деньги для ремонта на спецсчетах владельцы около 21% жилья (по площади), это примерно 96 тысяч домов из 725 тысяч, включенных в программы капремонта. Число домов со спецсчетами увеличивается, но очень медленно. При этом ситуация в регионах очень отличается. Так, в Удмуртии спецсчетами пользуется 47% домов (74% по площади), а, к примеру, на Сахалине - лишь 1% (1,31% по площади).

Сейчас читают

Жилая недвижимость
11:23

Росреестр упростил снятие с кадастрового учета снесенных объектов

Росреестр упростил снятие с кадастрового учета снесенных объектов

Росреестр упростил процедуру снятия с кадастрового учета объектов, прекративших свое существование. В соответствующем приказе содержится перечень документов в акте обследования, которые предоставляются в орган регистрации прав исключительно при их наличии

ЖКХ
08:52

Хуснуллин анонсировал перестройку сферы ЖКХ

Хуснуллин анонсировал перестройку сферы ЖКХ

Концепция перестройки сферы ЖКХ будет подготовлена до конца этого года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, среди первоочередных задач - выработка новых подходов к расселению аварийного жилья

Жилая недвижимость
19.09.2021

Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Часто арендаторы попадают на недобросовестных владельцев, которые берут деньги, но квартиру сдавать в итоге отказываются. Или могут без церемоний и предупреждений выставить арендаторов, не дав им даже прожить месяц. Можно ли обезопасить себя при аренде жилья?