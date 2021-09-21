В работе Twitter по всему миру зафиксированы сбои

Во многих странах мира пользователи Twitter фиксируют сбои в работе, следует из данных ресурса Downdetector, где отслеживаются сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В частности, о сбоях сообщают пользовали Северной Америки (США и Канады) и Европы - Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Ирландии, Испании, Италии. Россияне также отмечают нестабильность работы соцсети.
В основном речь идет о неполадках в работе приложения и в соединении с сервером.