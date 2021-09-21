У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В работе Twitter по всему миру зафиксированы сбои

21.09.2021,  
00:23
Во многих странах мира пользователи Twitter фиксируют сбои в работе, следует из данных ресурса Downdetector, где отслеживаются сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

В частности, о сбоях сообщают пользовали Северной Америки (США и Канады) и Европы - Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Ирландии, Испании, Италии. Россияне также отмечают нестабильность работы соцсети.

В основном речь идет о неполадках в работе приложения и в соединении с сервером.