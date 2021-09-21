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21.09.2021 23:53
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали число привитых от гриппа россиян

Текст: Елена Манукиян
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

К 20 сентября от гриппа привились более 7 млн россиян, что составляет почти 5% от численности населения страны. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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Отмечается, что бесплатная вакцинация от гриппа продолжается, прививочная кампания развернута во всех регионах страны.

В ведомстве подчеркнули, что прививка - это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, а делать ее нужно ежегодно из-за изменчивости вируса. Всемирной организацией здравоохранения в нынешнем эпидсезоне рекомендованы вакцины, защищающие от четырех актуальных штаммов вируса гриппа - двух подтипов вируса A (A/H1N1 + A/H3N2) и двух вирусов гриппа В (B/Ямагата + В/Виктория).

В Роспотребнадзоре отмечают, что восприимчивость к гриппу абсолютна. Особенно он опасен для граждан пожилого возраста, у которых с возрастом иммунитет ослабевает, а хронических заболеваний становится больше. А то, что в прошлом году россияне гриппом практически не болели, это заслуга вакцинации. В 2020 году от него привилось 60% населения страны, что позволило сформироваться коллективному иммунитету.

Между тем, в разные периоды в России официально регистрировалось в год около 30 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, их суммарный экономический ущерб стране оценивается экспертами в сумму, достигающую 40 млрд рублей. Это связано с тем, что в период эпидемии снижается эффективность труда, и среднее число потерянных рабочих дней колеблется от 1,5 до 4,9. После перенесенного гриппа у многих сотрудников снижается работоспособность.

В сентябре на территории страны случаев гриппа пока не зарегистрировано, отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Время защитить себя прививкой еще есть. Иммунитет к гриппу после вакцинации вырабатывается через две недели, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Как ранее заявила глава ведомства Анна Попова, особенно важно вакцинироваться от гриппа в период пандемии коронавируса, поскольку оба заболевания опасны и вызывают серьезные осложнения, которые могут привести к летальному исходу.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Прививки и вакцинация

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