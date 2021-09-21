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21.09.2021 23:19
Рубрика: Экономика

В России может появиться еще один экспортер природного газа

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8567)
Россия может обойти европейские правила и заполнить "Северный поток-2" почти на 60%, невзирая на Газовую директиву ЕС, запрещающую собственнику газопровода использовать более половины его мощностей. В правительстве обсуждается возможность разрешить экспортировать 10 млрд кубометров газа компании "Роснефть". Пока по нашим законам право экспортировать природный газ имеет только "Газпром".
Пока право экспортировать природный газ по трубопроводам из России имеет только "Газпром". Фото: Сергей Куксин/РГ Пока право экспортировать природный газ по трубопроводам из России имеет только "Газпром". Фото: Сергей Куксин/РГ
Пока право экспортировать природный газ по трубопроводам из России имеет только "Газпром". Фото: Сергей Куксин/РГ

Если "Роснефть" получит разрешение, то наша страна сможет прокачивать по "Северному потоку-2" не 27,5 млрд кубометров газа в год, а 37,5 млрд кубометров. Напомним, что совокупная мощность двух ниток газопровода - 55 млрд кубометров. По информации газеты "Коммерсантъ" "Роснефть" предлагает платить налоги с экспортируемых объемов по повышенной ставке относительно биржевых цен на газ, которые сейчас бьют рекорды в Европе. В этом случае эффект от поставки дополнительных 10 млрд кубометров для бюджета составит 60 млрд рублей по НДПИ и 100 млрд рублей по экспортной пошлине, посчитали в компании.

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Помимо возможной экспортной выгоды разрешение, несомненно, будет шагом к либерализации газового рынка. Многие производители газа в нашей стране уже давно хотят получить доступ к трубопроводному экспорту газа. На внутреннем рынке цена газа, как правило, значительно ниже. По итогам 2020 года "Роснефть" заняла третье место по объемам добываемого газа в России - 62,8 млрд кубометров. На первом идет "Газпром" - 453,5 млрд кубометров, на втором "Новатэк" - 77,4 млрд кубометров.

Но у медали всегда две стороны. Действие Газовой директивы ЕС на "Северный поток-2" это не простое крючкотворство и бюрократия европейских чиновников. Это планомерная борьба с увеличением энергетического влияния России в Европе. Причем вдохновителем противодействия российскому проекту были США, которые в итоге вынуждены были пойти на уступки Европе, но совсем не зарыли топор войны. Нет никаких гарантий, что Евросоюз не найдет возражений против увеличения пропускной способности "Северного потока-2" для российского газа, особенно если учесть, что главным акционером обеих компаний является государство.

Если "Роснефть" получит разрешение на экспорт газа, Россия сможет увеличить его прокачку по "Северному потоку-2" с 27,5 до 37,5 млрд кубометров

Кроме этого, по мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сама постановка вопроса неприемлемая. Она покажет нашим партнерам на Западе, что можно заставить Россию отказаться от своей энергетической политики, создав искусственные преграды для работы инфраструктуры, построенной по взаимной договоренности и к взаимному интересу.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Возникают вопросы и к потенциальным доходам бюджета. "Северный поток-2" еще не запущен, а цены на газ совсем не идеал стабильности. Год назад цены на споте (по контрактам срочной поставки и оплаты) в Европе упали ниже регулируемых цен в России, уточняет Алексей Гривач. Прогнозировать поведение спотовых цен практически невозможно, и, главное, этот способ продаж характеризуется крайней волатильностью, считает эксперт.

Также расширение списка экспортеров трубопроводного газа может отразиться и на внутреннем рынке. В нашей стране сейчас реализуется программа социальной газификации без привлечения средств населения, которая требует финансовых вложений и поставок дополнительных объемов газа на внутренний рынок.

По словам Гривача, у "Роснефти" падает собственная добыча (в прошлом году на 6,2%, по итогам первой половины 2021 года - на 2,3%. - "РГ"). Компания не смогла выполнить программу наращивания добычи до 100 млрд кубометров в прошлом году и тем самым поставила под угрозу снабжение внутреннего рынка, считает Гривач. Эти объемы вынужден компенсировать "Газпром" за счет резервных добычных мощностей, которые поддерживаются в том числе из экспортных доходов. За счет них также обеспечиваются газификация и поставки газа населению по льготным ценам, подчеркнул эксперт. Не исключено также, что разрешение экспортировать природный газ еще одной компании кроме "Газпрома" вызовет сильное неудовольствие у остальных участников рынка. Среди них "Лукойл" и "Сургутнефтегаз" - компании совсем не маленькие, которые могут требовать равных для всех условий.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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