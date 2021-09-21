Валерий Фальков встретился с ректорами вузов в Перми

В Перми проходит заседание совета ректоров вузов, которое экстренно созвал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Накануне министр прилетел в Пермь в связи с трагедией в Пермском госуниверситет, где один из студентов открыл стрельбу. Погибли 6 человек, пострадали - 28.

В начале встречи с руководителями вузов министр объявил минуту молчания в память о жертвах.

- Для предупреждения подобных трагичных событий необходим комплексный подход: исследования, профилактические меры, физическое обеспечение безопасности, - подчеркнул министр. - Во многом эффективность защиты студентов и сотрудников университетов заключается в ответственном и неравнодушном отношении к обеспечению безопасности.