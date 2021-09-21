Видео: газовый баллон при попытке демонтажа превратился в ракету

"Газовщиком" и "ракетчиком" стали в шутку называть в Сети героя этого видео, работника пункта приема металлолома, который решил разобрать газовый баллон, не убедившись предварительно, что тот пуст. А еще его теперь зовут "счастливчиком", потому что он сумел после этого выжить. А вот соседский домишко при этом серьезно пострадал, и теперь он с двумя пробитыми навылет стенами - местная достопримечательность.

Трагикомедия произошла в провинции Каласин на северо-востоке Таиланда. Судя по видео, молодой человек собирался один за другим разобрать целых три баллона с газом, не имея даже приблизительных представлений о технике безопасности. Что было бы, попади баллон в стоящий рядом грузовик - страшно подумать. А еще страшнее было бы, если бы в домике, который стал мишенью для "выстрела", были в этот момент люди. Но, к счастью, все обошлось.