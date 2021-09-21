Власти Узбекистана выплатили жителям деньги за пешие прогулки

Таким образом в Узбекистане реализуют указ президента Шавката Мирзиёева о мерах по широкому внедрению здорового образа жизни, который был принят на фоне пандемии. Согласно этому указу, с 2021 года из госбюджета ежегодно выделяются 104 миллиарда сумов (около 715 миллионов рублей) на развитие уличных видов спорта и 10 миллиардов сумов (68,6 миллиона рублей) - на привлечение к занятиям спортом инвалидов. Выплаты за ходьбу идут отдельной строкой. В частности, если пройти за день не менее 10 тысяч шагов, что должно быть зафиксировано в приложении на смартфоне, то можно заработать 3 тысячи сумов (20,6 рубля).
Также в президентском указе предписывается активно пропагандировать здоровый образ жизни, правила питания и гигиены, создавать спортивную инфраструктуру. Например, в каждом городе и районном центре должны появиться велосипедная и пешеходная дорожки длиной 3-5 километров. Кроме того, как ранее писала "РГ", с 1 января этого года все сотрудники госучреждений должны не реже раза в неделю посещать спортзал.