Власти Узбекистана выплатили жителям деньги за пешие прогулки. С 10 июня по 13 сентября на электронные кошельки граждан Республики Узбекистан в возрасте 18 лет и старше, у которых зафиксировано от 10 тысяч и более шагов в день, было переведено 9,4 миллиарда сумов (64,5 миллиона рублей по текущему курсу), сообщает Министерство туризма и спорта Узбекистана. По информации советника министра туризма и спорта республики Лолы Рахманбаевой, на электронный кошелек тому, кто больше всех прошагал за месяц в каждом районе или городе, переведено 300 тысяч сумов (2060 рублей), а больше всех прошедшему пешком в каждом регионе - 500 тысяч сумов (3433 рубля). Прошедшему больше всех в республике заплатили 1 миллион сумов (6866 рублей).

Таким образом в Узбекистане реализуют указ президента Шавката Мирзиёева о мерах по широкому внедрению здорового образа жизни, который был принят на фоне пандемии. Согласно этому указу, с 2021 года из госбюджета ежегодно выделяются 104 миллиарда сумов (около 715 миллионов рублей) на развитие уличных видов спорта и 10 миллиардов сумов (68,6 миллиона рублей) - на привлечение к занятиям спортом инвалидов. Выплаты за ходьбу идут отдельной строкой. В частности, если пройти за день не менее 10 тысяч шагов, что должно быть зафиксировано в приложении на смартфоне, то можно заработать 3 тысячи сумов (20,6 рубля).

Также в президентском указе предписывается активно пропагандировать здоровый образ жизни, правила питания и гигиены, создавать спортивную инфраструктуру. Например, в каждом городе и районном центре должны появиться велосипедная и пешеходная дорожки длиной 3-5 километров. Кроме того, как ранее писала "РГ", с 1 января этого года все сотрудники госучреждений должны не реже раза в неделю посещать спортзал.