Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья

Новости

В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами 17:16
В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора 17:14
МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура 17:01
Карпин заявил, что Дзюба еще не завершил карьеру в сборной России 16:59
Захарова: Киеву следует прекратить гонения на независимую журналистику 16:59
Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko 16:58
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ 16:53
Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль 16:52
В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" 16:48
Путин отметил достижение планки занятости не ниже 2019 года 16:23
Путин заявил о необходимости модели развития для регионов 16:09
В Белгороде произошла утечка азотной кислоты 16:03
Лейла Адамян рассказала, можно ли делать прививку от COVID-19 беременным 15:50
Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически 15:43
Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты 15:41
В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда 15:33
Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами 15:20
Путин: Российская экономика восстановилась 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 17:13
Рубрика: Власть

Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник, 21 сентября подразделения противовоздушной обороны, прикрывающие столичное небо, были приведены в боевую готовность. Хотя сигнал тревоги был учебным, солдатам и офицерам пришлось действовать без скидок на условности. Случись в это время подлетать к Москве вражеской ракете или самолету-нарушителю, шансов уклониться от поражения они бы не имели.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов С-300В отдельной бригады противовоздушной обороны ЗВО в ходе учения на полигоне "Голвеньки" отразили воздушную атаку на стратегически важные объекты столицы и Подмосковья. "Экипажи отработали действия по запуску ракет за 150 км до подлета к стратегически важным объектам Москвы и Московской области", - уточнили в штабе округа.

Фото: Сергей Русанов/РИА Новости
Морпехи ТОФ отразили атаку "врага" с моря

Известно, что в качестве учебных целей были использованы летательные аппараты различных типов. Кроме того, расчеты потренировались в уничтожении баллистических ракет условного противника.

Напомним, что вокруг столицы создана эшелонированная система противовоздушной и противоракетной обороны. Ее высокую надежность, в том числе, гарантируют несколько полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". По мнению экспертов, на сегодняшний день это самое эффективное в мире средство поражения самолетов стратегической и тактической авиации и баллистических ракет. "Четырехсотки", в свою очередь прикрывают от ударов зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".

Справка "РГ"

Современные зенитные ракетные системы большой дальности С-300В являются высокоэффективным мобильным средством ПВО. Сейчас войска активно оснащают этим комплексом в модификации В4.

Надо сказать, что несколько лет назад, когда С-300В4 только-только начали поступать на вооружение Российской армии, эксперты расценили это как настоящий прорыв в переоснащении войсковых систем ПВО на современные комплексы защиты от любых видов воздушного нападения. Действительно, по сравнению с зенитными ракетными комплексами предыдущего поколения эта система имеет расширенную в два-три раза прикрываемую от ударов с воздуха площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения воздушных целей. Заложенные в С-300В4 характеристики, в том числе, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На учении ШОС впервые используют медицинские бронеавтомобили "Линза"

Эта система может поражать не только все типы аэродинамических целей - самолеты, вертолеты, беспилотники, но и тактические ракеты. Ракеты меньшей и средней дальности, пущенные даже с расстояния 2500 километров, сразу берутся на сопровождение, их данные вводятся в боевую информационно-управляющую систему.

А с дальности в 400 километров только одна система С-300В4 способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 метров в секунду. Их уничтожение возможно на больших высотах - вплоть до 37 километров.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств