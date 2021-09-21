Возможен ли парижский перформанс с Триумфальной аркой в Москве

Смелые эксперименты современных художников на улицах городов все чаще привлекают к себе внимание. Не всегда однозначное, как, например, произошло с инсталляцией у московского дома культуры "ГЭС-2". Вот и в Париже знаменитую на весь мир Триумфальную арку, обернутую в полиэтиленовую ткань, не все встретили с воодушевлением. Возможен ли подобный перформанс в Москве? Как отреагируют горожане, если покрыть чем-то, скажем, Большой театр или храм Василия Блаженного?

Москва, как другие мегаполисы мира, пытается "оживить" общественные пространства. Например, к праздникам и фестивалям на улицах и площадях появляются необычные декорации и арт-объекты. По мнению гендиректора архитектурной студии IND architects Амира Идиатулина, эстетика этих украшений бывает сомнительна, но тем не менее находит поддержку москвичей. "Например, фасад Большого театра, арки главного входа в парк Горького и ВДНХ во время новогодних праздников бывают скрыты за конструкциями из светодиодов, - говорит он. - Быть может, стоит привлечь знаменитых художников и предложить им декорировать город к праздникам?". В то же время, отмечает Идиатулин, современное искусство постепенно становится частью контекста Москвы: недавно на Красной площади завершилась экспозиция монументальных скульптур в рамках фестиваля "Красный сад", а следом на улицах города стартовал фестиваль "Здесь и сейчас". По его мнению, столица и ее жители уже готовы воспринимать современное искусство: оно не конфликтует, а гармонично вписывается в городскую среду.

Российская столица, как и другие мегаполисы мира, пытается "оживить" общественные пространства

Всевозможные перформансы и инсталляции, отмечает гендиректор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян, это не только авторское высказывание, но и общение города со своими жителями. "Оно не обязано быть исключительно позитивным, но чтобы город ощущался живым, важно, чтобы оно было, - считает эксперт. - В любом случае и "Большая глина" у ГЭС-2, и фестивали "Московских сезонов" привлекают людей, дают возможность задуматься и высказаться о городской среде". А что думают по этому поводу специалисты, которые следят за тем, как современное искусство вписывается в городскую среду в других столицах, и пытаются найти ему место в Москве?

Прямая речь

Екатерина Пикерсгиль, гендиректор коммуникационного агентства Win2Win Communications:

- Большинство москвичей не одобрили бы смелого формата парижского перформанса даже на короткое время, особенно на таких исторически важных зданиях, как Большой театр и храм Василия Блаженного. Это подтверждает мини-исследование, которое мы провели в соцсетях. Оказалось, что об этом перформансе было всего 2495 упоминаний этого, из которых 90% нейтральных, 7% - негативных, и только 3% москвичей восприняли инсталляцию позитивно. Надо считаться и с фактором финансов. На проект в Париже потрачено 14 миллионов евро, которые удалось собрать только с помощью пожертвований. У нас такой отклик со стороны ценителей искусства маловероятен.

Вот так сейчас выглядит обтянутая тканью Триумфальная арка в Париже. Фото: AFP

Екатерина Мовсесян, гендиректор коммуникационного агентства КРОС:

- Напомню: на фасаде Большого театра регулярно проходили представления фестиваля "Круг света" - и москвичи и гости столицы приходили посмотреть на них с удовольствием. Вопрос скорее в том, что художники должны бережно относиться к символам города и чувствам горожан. Часто между эпатажем современного искусства и ощущением, что привычный и любимый город изуродован, пролегает очень тонкая грань. Москвичи в этом вопросе, пожалуй, консервативнее парижан, но и они вполне современные люди, открытые новому. Я считаю, что Москва готова к экспериментам, просто надо понимать, что невозможно угодить всем. Кому-то не нравится инсталляция у ГЭС-2, а кто-то не выносит декорации к ежегодному фестивалю варенья.

Маргарита Ивлиева, тревел-эксперт французской компании Cozycozy:

- При всей своей консервативности французам нравятся различные инсталляции и перформансы. Недавно, например, перекрасили в золотистый цвет Эйфелеву башню, и никого это не возмутило. Русским не по душе то, что меняет привычный облик достопримечательностей. Максимум, на что у нас согласно большинство, это украшение улиц к праздникам. К масштабным проектам мало кто готов. Чаще всего в нашем сознании современное искусство равносильно безвкусице или непониманию искусства как такового.