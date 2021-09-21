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21.09.2021 12:58
Рубрика: Общество

Врач рассказала, как сладкий чай или кофе снимет головную боль при мигрени

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStoсk Фото: iStoсk
Фото: iStoсk

Головокружение и головная боль - это распространенные болезненные нарушения при мигрени. Проблема в том, что головная боль при ней не связана с артериальным давлением, усталостью или перенапряжением. Полностью излечить от мигрени нельзя, так как это генетически детерминированное заболевание, но сделать приступы редкими и не тяжелыми вполне возможно.

Фото: iStock
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Если у человека заболела голова, то крайне нежелательно сразу принимать лекарства. Слишком частый и скорый прием обезболивающих лекарств чреват развитием так называемой лекарственно-индуцированной головной боли. На начальном этапе с ощущениями помогут справиться сладкий чай или кофе.

Золотым стандартом лечения мигренозного приступа является прием шипучего аспирина и обязательно в большой дозировке - 1 000 мг. При этом нужно обратить внимание на противопоказания.

"Очень часто во время приступа мигрени лекарства плохо усваиваются в желудке, и тогда мы назначаем препараты, усиливающие перистальтику. И рекомендуем низкие дозы кофеина. Это может быть чашка сладкого чая и кофе", - рассказала KP.RU доктор медицинских наук Маргарита Наприенко.

Кроме того, врачи советуют для лечения головной боли активно использовать массаж и психотерапию. Длительные прогулки на свежем воздухе также помогают. В результате улучшается общее состояние организма, депрессия отступает, а вместе с ней и боль.

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