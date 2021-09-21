Врач-трихолог объяснила, что делать при выпадении волос после COVID-19

После COVID-19 многие россияне сталкиваются с одной неприятной проблемой - у них начинают интенсивно выпадать волосы.

Трихолог Юлия Нагайцева не советует сразу бежать в аптеку и покупать препараты для стимуляции роста волос. Это бесполезная трата денег, действовать нужно иначе. Врач рекомендовала сначала сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.

"Большая часть пациентов имеет в анализах дефициты веществ, которые будут давать более интенсивный "волосопад". И привычные препараты при постковидном синдроме работают совершенно иначе", - объяснила Нагайцева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в одних случаях решить проблему можно достаточно просто, лишь назначив витамины. Но есть и тяжелые случаи, когда нужна полноценная терапия. "Есть пациенты, которым назначаются даже инъекции. И наружная терапия - как сопровождение. Такое лечение может назначить только врач", - говорит трихолог.

Выпадение волос может начаться спустя три недели после заражения коронавирусом, а может и через два месяца после выздоровления.

"Я наблюдаю за ситуацией полгода, но могу сказать, что только у единиц рост волос восстанавливается самостоятельно. У остальных пациентов выявляются другие заболевания. В основном это андрогенная алопеция. Есть небольшой процент пациентов, у которых аутоимунные изменения", - добавила Нагайцева.

Многое зависит от состояния иммунной системы. Но у молодого пациента больше шансов восстановить шевелюру, чем у пожилого.