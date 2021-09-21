ВС РФ объяснил, в каких случаях не получится выписать родных из квартиры

Больную, но очень распространенную житейскую ситуацию изучил Верховный суд РФ. Родные, прописанные все в одной квартире в Красноярском крае, перессорились и разъехались. А те, кто остался жить в квартире, попытались через суд всех уехавших выписать. И это бы им почти удалось, если бы не вмешательство Верховного суда.

Верховный суд подчеркнул - всегда надо интересоваться, почему человек не живет там, где прописан. Фото: iStock

Уточним сразу - речь идет о жилье, предоставленном по договору социального найма. А история началась в городе Назарове, где большая семья после скандалов и ссор вынуждена была разъехаться. Отец и сын остались в квартире и сделали все, чтобы им больше не мешали сожители. То, что это родня, значения не имело. Аргумент для выписки из квартиры звучал так: они не пользуются жильем.

Местные суды - целых три инстанции - согласились с таким аргументом. Но Верховный суд посмотрел на ситуацию иначе. По мнению высокой судебной инстанции, в аналогичных случаях необходимо учитывать причину непроживания родственников в спорном помещении.

Об этом сложном, но важном решении рассказал первым портал "Право ру". А история началась с того, что администрация города Назарово Красноярского края по договору социального найма предоставила гражданину двухкомнатную квартиру, в которой поселился не только ответственный квартиросъемщик, но и двое его детей, трое внуков и один правнук. Все семеро прописались на жилплощади.

Вот только жить мирно не вышло. Ссоры и скандалы закончились тем, что кто-то снял себе жилье, кто-то перебрался к другим родным. А в самой квартире остались только отец-пенсионер и его сын. Пятеро членов семьи пытались вернуться в общую квартиру, но ничего не вышло.

Два года назад пенсионер скончался. Дочь и внуки еще раз пытались вернуться в квартиру, но против оказался уже сын. И он не считал возможным пустить туда сожителей. Он подал иск в городской суд. Попросил признать родню "утратившими право пользования жилым помещением". Аргументы: они хоть и прописаны в квартире, но там не живут, коммуналку не оплачивают. Ответчики пытались доказать, что их вынудили съехать. И в квартиру их просто не пускали. Родня подала встречный иск - не чинить препятствий в пользовании жилым помещением.

Признать человека утратившим право пользования жильем по договору соцнайма по Жилищному кодексу можно. Но только если он уехал добровольно

Суд в своем решении вспомнил Жилищный кодекс (статья 71 "Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения по договору социального найма и членов его семьи"). Там сказано, что права и обязанности нанимателя и членов его семьи не меняются только в случае временного отсутствия нанимателя и члена его семьи. А в постановлении Пленума ВС (от 02.07.2009 N 14) еще добавлено, что если жильцы отсутствуют постоянно, то заинтересованное лицо может потребовать суд признать их утратившими право на жилье на основании ч. 3 ст. 83 ЖК ("Расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения"). Норма гласит, что в случае переезда нанимателя и членов его семьи в другое место договор соцнайма считается расторгнутым.

Суд сказал: отсутствие ответчиков нельзя называть временным. Они жили в других местах. Ну а попытки вернуться домой не в счет. Про детей суд решил, что их права производны от прав их законных представителей. А раз взрослые уехали, то и детей тоже можно выписать. Так что суд родню выписал. Апелляция и кассация с этим согласились.

Тогда родственники пожаловались в Верховный суд. Вот его мнение - признать гражданина утратившим право пользования жильем по договору соцнайма по статье 83 Жилищного кодекса можно. Но только если человек уехал добровольно.

Надо было местным судам выяснять, как долго человек не жил в спорной квартире и почему решил переехать. Может, уехал не по своей воле. А по причине конфликтов, развода. А может, выехал временно? В армию, на лечение, на учебу или по службе. Важно понять, не мешал ли ему кто-то жить в квартире.

Верховный суд подчеркнул: местные суды не дали оценки важной информации. Ведь свидетели рассказывали о спорах и скандалах, а родня объясняла, что уехали временно и вынужденно. От своих прав на жилье никто из них не отказывался. Возмутило Верховный суд и решение выписать детей из "нехорошей" квартиры вместе с их родителями.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда не нашла подтверждений, что дети "приобрели право пользования другим помещением". В итоге были отменены все решения местных судов, а спор вернули в Красноярский краевой суд.