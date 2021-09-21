Вучич потребовал отвода от границ Сербии косовского спецназа

Cербия требует немедленного отвода от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

"Сербия продолжит настаивать на сохранении мира, стабильности, а также полной безопасности сербского народа в Косове", - отметил президент Александр Вучич.

По его словам, Белград считает неприемлемыми заявления, в которых Белград и Приштина уравниваются, и вина возлагается на обе стороны. Сербия продолжает поддерживать диалог в Брюсселе, но не примет навязанные односторонними криминальными действиями решения. В этой связи должны быть отведены все отряды с севера Косова и Метохии. Лишь после возвращение к предыдущему состоянию возможны переговоры в Брюсселе.

Вучич также отметил, что Брюссельские соглашения не исполняются Приштиной, и призвал Брюссель повлиять на косоваров.

Утром в понедельник сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. Cербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на 400 автомобилях и начали мирный протест. Косовские полицейские применили против протестующих слезоточивый газ. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается.

Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. По данным канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии, в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на переходах и заменять их косовскими.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза, передает ТАСС.