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21.09.2021 12:14
Рубрика: В мире

Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту девять километров

Текст: Алексей Чуриков

Сейсмическая активность вулкана Этна на острове Сицилия продолжает расти. Специалистами зафиксирован лавовый фонтан, вырывающийся из кратера. Эруптивное облако достигло высоты около девяти тысяч метров, наблюдается незначительный выход лавы из кальдеры в юго-западном направлении от вулкана. Об этом сообщает агентство ANSA.

Фото: REUTERS/Borja Suarez
В результате извержения вулкана на Канарских островах никто не пострадал

В связи с облаком пепла Национальный институт геофизики и вулканологии Италии объявил "красное предупреждение" о полетах. На данный момент международный аэропорт города Катания продолжает работать в обычном режиме.

"Активность вулкана все еще продолжается, но, похоже, подходит к концу, поскольку сейсмическая активность снова начала снижаться. Как и во время предыдущих пароксизмов (резкое усиление деятельности внутренних сил Земли - прим. "РГ"), поток лавы движется от южного края кратера к юго-западу", - говорится в сообщении портала Volcano Discovery, публикующего официальную информацию от сейсмологов.

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