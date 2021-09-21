Вышел русский трейлер "Холодного расчета" Скорсезе и Шредера

Кинокомпания "Вольга" опубликовала дублированный трейлер нового фильма режиссёра и сценариста Пола Шредера "Холодный расчёт" (The Card Counter).

Шредер известен как режиссёр байопика "Мисима: жизнь в четырёх главах" и "Дневника пастыря", а также как сценариста "Якудза", "Таксиста", "Последнего искушения Христа", "Наваждению" и другим лентам.

По сюжету новой ленты, показанной в рамках минувшего кинофестиваля в Венеции, главный герой (его играет Оскар Айзек) - бывший военный преступник. Ныне он - выдающийся игрок в покер, пытающийся забыть прошлое и выиграть побольше денег. Но однажды протагонист встречает женщину (Тиффани Хэддиш) и молодого друга (Тай Шеридан), и эти знакомства переворачивают его жизнь.

Также одну из важных ролей исполнил Уиллем Дефо.

Один из исполнительных продюсеров - Мартин Скорсезе.

Премьера в РФ - уже в этот четверг.