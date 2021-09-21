За что молодежь СНГ получает российские гранты

Институт Пушкина определил победителей первого конкурса грантовой поддержки молодежи СНГ. Премии имени академика Костомарова присуждаются за гуманитарные исследования и проекты. Среди них есть и посвященные русскому языку.

Так в числе проектов-победителей - работы о конкурентоспособности русского языка в странах СНГ, о роли русского языка в культурно-языковом ландшафте города Нур-Султан и о функционировании российской рекламы в Казахстане.

По данным пресс-службы вуза, на конкурс поступило 364 заявки из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. "Этот конкурс очень важная и своевременная инициатива, - считает один из экспертов жюри, заведующая лабораторией филологических исследований Института Пушкина Александра Ольховская. - Во-первых, потому что в этом году мы отмечаем 30-летие Содружества Независимых Государств, во-вторых, потому что назрела реальная необходимость в усилении гуманитарного сотрудничества и сплочения стран, в-третьих, потому что положение русского языка на постсоветском пространстве нуждается в объективной оценке".

Победители получат по 50 тысяч рублей на реализацию своих идей. К слову, оценивая актуальность и новизну проектов, жюри не приняли некоторые из-за чрезмерной масштабности задумки или нечеткой детализации расходов.

"Безусловно, особое значение имела нацеленность проекта на поддержку русского языка в странах СНГ. Это неудивительно, поскольку в качестве приоритетного направления конкурса было обозначено гуманитарное сотрудничество государств-участников СНГ. Соответственно, заявки "просто о русском языке", без привязки к специфике его функционирования на постсоветском пространстве, отсеивались", - приоткрыла кухню работы жюри Ольховская.

Она отметила, что наиболее сильной стороной представленных проектов стала погруженность в современный молодежный контекст:

"Конкурсанты обращались к поэзии молодых авторов, стремились задействовать актуальные коммуникативные площадки (социальные сети, мессенджеры, видеохостинги), использовали инновационные форматы обучения русскому языку (через порталы, интерактивные курсы и т.п.). Сам выбор тематики проектов в этом смысле был показательным - он позволял увидеть взгляд молодежи на вопросы изучения, преподавания и продвижения русского языка".

Справка "РГ"

Среди победивших исследований, следующие работы:

"Сравнительный анализ лингвистической терминологии русского и кыргызского языков школьной программы",

"Эмоциональная коммуникация на русском языке: методические аспекты русского как иностранного",

Серия подкастов о русских предлогах в рамках образовательного проекта "О русском по-русски".