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21.09.2021 20:24
Рубрика: Власть

За что в России наказывают судей

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8567)
Грубое поведение на процессе, прогулы и потеря уголовного дела - эти примеры наказаний судей привела Высшая квалификационная коллегия судей РФ в своем вестнике. На примере конкретных ситуаций показано, за что судьям грозят замечания и предупреждения.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Об этих интересных для граждан делах и ситуациях рассказал портал "Право.ру". Первый пример того, как нельзя себя вести, ВККС привела из дела судьи Центрального райсуда Омска Татьяны Васильевой. Она рассматривала спор со страховой компанией. На заседаниях судья неоднократно перебивала представителя истцов, не давала ответить на вопросы, критиковала его позицию. Все это слышно на аудиозаписи заседания.

Фото: REUTERS
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За эти нарушения региональная коллегия судей наказала Татьяну Васильеву замечанием. Еще одно дело, о котором рассказано в вестнике, сразу о трех судьях. Они сменяли друг друга на судебном участке N 3 Балаклавского района Севастополя.

Судья Анна Грицай в 2018 году рассмотрела уголовное дело об угрозе убийства. Дело она взяла домой - доработать протокол. Потом ее сменила другая судья, Юлия Антонова, которая исправляла описки, допущенные предшественницей. Ей на смену пришла третья судья - Наталья Фадеева.

Через несколько месяцев выяснилось, что многострадальное дело пропало. Его так и не нашли. Анна Грицай за этот инцидент получила предупреждение, Юлия Антонова - замечание. В действиях же Фадеевой ККС не увидела признаков дисциплинарного проступка.

Другим примером стало дело Эльмиры Зиганшиной - мировой судьи из Казани. В 2018-м она ушла в отставку, а через два года ее отставку прекратили из-за приговора.

Как установил суд, Зиганшина собиралась выступить посредником в передаче взятки за "нужное" решение по одному гражданскому спору. За это бывшая судья получила четыре года колонии.

А через несколько месяцев после приговора глава СКР Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей РФ с новым представлением в отношении Зиганшиной. Теперь уже за взятку следователю. Посчитав, что преследование экс-судьи никак не связано с ее профессиональной деятельностью, ВККС удовлетворила представление и разрешила главе СКР возбудить против нее уголовное дело о взятке.

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