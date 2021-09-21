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21.09.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19179 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за сутки подтверждено 19179 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,0% без клинических проявлений. 
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Распределение по субъектам
  • 1    Москва 1926
  • 2    Московская область   1101
  • 3    Санкт-Петербург 1060
  • 4    Самарская область    524
  • 5    Свердловская область  511
  • 6    Воронежская область   491
  • 7    Нижегородская область  481
  • 8    Ростовская область   469
  • 9    Пермский край  457
  • 10   Омская область 375
  • 11   Иркутская область    367
  • 12   Челябинская область   364
  • 13   Красноярский край    354
  • 14   Ставропольский край   349
  • 15   Оренбургская область  343
  • 16   Волгоградская область  336
  • 17   Республика Башкортостан 319
  • 18   Ульяновская область   305
  • 19   Хабаровский край    298
  • 20   Саратовская область   287
  • 21   Республика Крым 274
  • 22   Архангельская область  267
  • 23   Алтайский край 240
  • 24   Пензенская область   239
  • 25   Вологодская область   234
  • 26   Республика Коми 227
  • 27   Удмуртская Республика  226
  • 28   Краснодарский край   226
  • 29   Приморский край 221
  • 30   Тюменская область    220
  • 31   Ленинградская область  215
  • 32   Калининградская область 211
  • 33   Астраханская область  210
  • 34   Липецкая область    208
  • 35   Тверская область    202
  • 36   Ярославская область   192
  • 37   Курская область 180
  • 38   Забайкальский край   172
  • 39   Республика Саха (Якутия)    170
  • 40   Брянская область    168
  • 41   Новосибирская область  165
  • 42   Белгородская область  163
  • 43   Кемеровская область   163
  • 44   Республика Карелия   157
  • 45   Ханты-Мансийский автономный округ    156
  • 46   Владимирская область  155
  • 47   Смоленская область   147
  • 48   Мурманская область   140
  • 49   Новгородская область  137
  • 50   Псковская область    127
  • 51   Ивановская область   125
  • 52   Республика Дагестан   121
  • 53   Рязанская область    120
  • 54   Амурская область    118
  • 55   Республика Хакасия   117
  • 56   Курганская область   115
  • 57   Кировская область    112
  • 58   Севастополь   109
  • 59   Тульская область    108
  • 60   Орловская область    104
  • 61   Калужская область    103
  • 62   Ямало-Ненецкий автономный округ 92
  • 63   Томская область 92
  • 64   Тамбовская область   91
  • 65   Костромская область   88
  • 66   Республика Бурятия   88
  • 67   Республика Чувашия   75
  • 68   Сахалинская область   74
  • 69   Республика Калмыкия   70
  • 70   Республика Северная Осетия-Алания    70
  • 71   Республика Мордовия   69
  • 72   Кабардино-Балкарская Республика 66
  • 73   Республика Тыва 63
  • 74   Чеченская Республика  63
  • 75   Республика Ингушетия  61
  • 76   Республика Марий Эл   57
  • 77   Республика Адыгея    51
  • 78   Республика Татарстан  51
  • 79   Карачаево-Черкесская Республика 47
  • 80   Камчатский край 41
  • 81   Еврейская автономная область  31
  • 82   Магаданская область   22
  • 83   Республика Алтай    21
  • 84   Ненецкий автономный округ    10
  • 85   Чукотский автономный округ   5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 313 851 случай(+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай 0,1%
  • 2. Москва 0,12%
  • 3. Республика Бурятия  0,15%
За последние сутки подтверждено 812 смертей
  • Москва 52
  • Санкт-Петербург 42
  • Свердловская область  37
  • Краснодарский край   32
  • Пермский край  28
  • Ростовская область   27
  • Нижегородская область  26
  • Алтайский край 25
  • Саратовская область   24
  • Ставропольский край   22
  • Челябинская область   22
  • Красноярский край    21
  • Самарская область    20
  • Пензенская область   18
  • Воронежская область   17
  • Волгоградская область  17
  • Удмуртская Республика  17
  • Тюменская область    17
  • Республика Коми 16
  • Республика Башкортостан 16
  • Республика Дагестан   14
  • Оренбургская область  13
  • Республика Северная Осетия - Алания   12
  • Иркутская область    12
  • Брянская область    11
  • Владимирская область  11
  • Тульская область    11
  • Республика Крым 11
  • Липецкая область    10
  • Вологодская область   10
  • Мурманская область   9
  • Республика Чувашия   9
  • Новосибирская область  9
  • Белгородская область  7
  • Курская область 7
  • Московская область   7
  • Рязанская область    7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Омская область 7
  • Орловская область    6
  • Калининградская область 6
  • Астраханская область  6
  • Республика Марий Эл   6
  • Калужская область    5
  • Ярославская область   5
  • Архангельская область  5
  • Курганская область   5
  • Кемеровская область   5
  • Республика Саха (Якутия)    5
  • Приморский край 5
  • Ивановская область   4
  • Смоленская область   4
  • Республика Адыгея    4
  • Севастополь   4
  • Хабаровский край    4
  • Сахалинская область   4
  • Костромская область   3
  • Тамбовская область   3
  • Тверская область    3
  • Республика Карелия   3
  • Ленинградская область  3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Мордовия   3
  • Республика Хакасия   3
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия   3
  • Камчатский край 3
  • Псковская область    2
  • Чеченская Республика  2
  • Кировская область    2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Алтай    2
  • Новгородская область  1
  • Республика Калмыкия   1
  • Ханты-Мансийский автономный округ    1
  • Забайкальский край   1
  • Амурская область    1
  • Еврейская автономная область  1

За весь период по России умерло 199 808 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 437 человек
  • Москва 1300
  • Московская область   867
  • Санкт-Петербург 768
  • Архангельская область  480
  • Свердловская область  459
  • Иркутская область    457
  • Пермский край  451
  • Алтайский край 375
  • Республика Башкортостан 367
  • Красноярский край    359
  • Нижегородская область  358
  • Оренбургская область  357
  • Ростовская область   348
  • Воронежская область   309
  • Волгоградская область  308
  • Хабаровский край    301
  • Омская область 298
  • Республика Крым 281
  • Челябинская область   274
  • Саратовская область   262
  • Вологодская область   242
  • Астраханская область  220
  • Республика Хакасия   215
  • Белгородская область  203
  • Ульяновская область   191
  • Ярославская область   189
  • Самарская область    186
  • Кемеровская область   175
  • Ханты-Мансийский автономный округ    169
  • Республика Карелия   166
  • Краснодарский край   165
  • Новгородская область  151
  • Республика Дагестан   143
  • Калужская область    138
  • Тюменская область    138
  • Владимирская область  133
  • Удмуртская Республика  133
  • Ивановская область   127
  • Липецкая область    124
  • Севастополь   123
  • Орловская область    121
  • Брянская область    116
  • Кировская область    116
  • Курская область 115
  • Курганская область   114
  • Рязанская область    113
  • Калининградская область 112
  • Забайкальский край   110
  • Амурская область    110
  • Новосибирская область  104
  • Тульская область    103
  • Псковская область    103
  • Республика Северная Осетия - Алания   103
  • Смоленская область   101
  • Республика Тыва 96
  • Республика Калмыкия   95
  • Ленинградская область  87
  • Костромская область   86
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 84
  • Кабардино-Балкарская Республика 78
  • Пензенская область   78
  • Томская область 72
  • Тверская область    70
  • Сахалинская область   69
  • Чеченская Республика  65
  • Республика Марий Эл   63
  • Республика Чувашия   63
  • Республика Бурятия   62
  • Приморский край 59
  • Ставропольский край   54
  • Республика Мордовия   53
  • Мурманская область   47
  • Карачаево-Черкесская Республика 43
  • Еврейская автономная область  42
  • Республика Алтай    37
  • Магаданская область   33
  • Республика Татарстан  32
  • Республика Адыгея    29
  • Тамбовская область   18
  • Камчатский край 17
  • Чукотский автономный округ   15
  • Республика Коми 13
  • Ненецкий автономный округ    13
  • Республика Ингушетия  11
  • Республика Саха (Якутия)    2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 526 111

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