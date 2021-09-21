За сутки в России подтверждено 19179 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 19179 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,0% без клинических проявлений.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Распределение по субъектам
- 1 Москва 1926
- 2 Московская область 1101
- 3 Санкт-Петербург 1060
- 4 Самарская область 524
- 5 Свердловская область 511
- 6 Воронежская область 491
- 7 Нижегородская область 481
- 8 Ростовская область 469
- 9 Пермский край 457
- 10 Омская область 375
- 11 Иркутская область 367
- 12 Челябинская область 364
- 13 Красноярский край 354
- 14 Ставропольский край 349
- 15 Оренбургская область 343
- 16 Волгоградская область 336
- 17 Республика Башкортостан 319
- 18 Ульяновская область 305
- 19 Хабаровский край 298
- 20 Саратовская область 287
- 21 Республика Крым 274
- 22 Архангельская область 267
- 23 Алтайский край 240
- 24 Пензенская область 239
- 25 Вологодская область 234
- 26 Республика Коми 227
- 27 Удмуртская Республика 226
- 28 Краснодарский край 226
- 29 Приморский край 221
- 30 Тюменская область 220
- 31 Ленинградская область 215
- 32 Калининградская область 211
- 33 Астраханская область 210
- 34 Липецкая область 208
- 35 Тверская область 202
- 36 Ярославская область 192
- 37 Курская область 180
- 38 Забайкальский край 172
- 39 Республика Саха (Якутия) 170
- 40 Брянская область 168
- 41 Новосибирская область 165
- 42 Белгородская область 163
- 43 Кемеровская область 163
- 44 Республика Карелия 157
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 156
- 46 Владимирская область 155
- 47 Смоленская область 147
- 48 Мурманская область 140
- 49 Новгородская область 137
- 50 Псковская область 127
- 51 Ивановская область 125
- 52 Республика Дагестан 121
- 53 Рязанская область 120
- 54 Амурская область 118
- 55 Республика Хакасия 117
- 56 Курганская область 115
- 57 Кировская область 112
- 58 Севастополь 109
- 59 Тульская область 108
- 60 Орловская область 104
- 61 Калужская область 103
- 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 92
- 63 Томская область 92
- 64 Тамбовская область 91
- 65 Костромская область 88
- 66 Республика Бурятия 88
- 67 Республика Чувашия 75
- 68 Сахалинская область 74
- 69 Республика Калмыкия 70
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 71 Республика Мордовия 69
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 66
- 73 Республика Тыва 63
- 74 Чеченская Республика 63
- 75 Республика Ингушетия 61
- 76 Республика Марий Эл 57
- 77 Республика Адыгея 51
- 78 Республика Татарстан 51
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 80 Камчатский край 41
- 81 Еврейская автономная область 31
- 82 Магаданская область 22
- 83 Республика Алтай 21
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 313 851 случай(+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай 0,1%
- 2. Москва 0,12%
- 3. Республика Бурятия 0,15%
За последние сутки подтверждено 812 смертей
- Москва 52
- Санкт-Петербург 42
- Свердловская область 37
- Краснодарский край 32
- Пермский край 28
- Ростовская область 27
- Нижегородская область 26
- Алтайский край 25
- Саратовская область 24
- Ставропольский край 22
- Челябинская область 22
- Красноярский край 21
- Самарская область 20
- Пензенская область 18
- Воронежская область 17
- Волгоградская область 17
- Удмуртская Республика 17
- Тюменская область 17
- Республика Коми 16
- Республика Башкортостан 16
- Республика Дагестан 14
- Оренбургская область 13
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Иркутская область 12
- Брянская область 11
- Владимирская область 11
- Тульская область 11
- Республика Крым 11
- Липецкая область 10
- Вологодская область 10
- Мурманская область 9
- Республика Чувашия 9
- Новосибирская область 9
- Белгородская область 7
- Курская область 7
- Московская область 7
- Рязанская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Омская область 7
- Орловская область 6
- Калининградская область 6
- Астраханская область 6
- Республика Марий Эл 6
- Калужская область 5
- Ярославская область 5
- Архангельская область 5
- Курганская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Приморский край 5
- Ивановская область 4
- Смоленская область 4
- Республика Адыгея 4
- Севастополь 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Ленинградская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Хакасия 3
- Томская область 3
- Республика Бурятия 3
- Камчатский край 3
- Псковская область 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Новгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 199 808 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 437 человек
- Москва 1300
- Московская область 867
- Санкт-Петербург 768
- Архангельская область 480
- Свердловская область 459
- Иркутская область 457
- Пермский край 451
- Алтайский край 375
- Республика Башкортостан 367
- Красноярский край 359
- Нижегородская область 358
- Оренбургская область 357
- Ростовская область 348
- Воронежская область 309
- Волгоградская область 308
- Хабаровский край 301
- Омская область 298
- Республика Крым 281
- Челябинская область 274
- Саратовская область 262
- Вологодская область 242
- Астраханская область 220
- Республика Хакасия 215
- Белгородская область 203
- Ульяновская область 191
- Ярославская область 189
- Самарская область 186
- Кемеровская область 175
- Ханты-Мансийский автономный округ 169
- Республика Карелия 166
- Краснодарский край 165
- Новгородская область 151
- Республика Дагестан 143
- Калужская область 138
- Тюменская область 138
- Владимирская область 133
- Удмуртская Республика 133
- Ивановская область 127
- Липецкая область 124
- Севастополь 123
- Орловская область 121
- Брянская область 116
- Кировская область 116
- Курская область 115
- Курганская область 114
- Рязанская область 113
- Калининградская область 112
- Забайкальский край 110
- Амурская область 110
- Новосибирская область 104
- Тульская область 103
- Псковская область 103
- Республика Северная Осетия - Алания 103
- Смоленская область 101
- Республика Тыва 96
- Республика Калмыкия 95
- Ленинградская область 87
- Костромская область 86
- Ямало-Ненецкий автономный округ 84
- Кабардино-Балкарская Республика 78
- Пензенская область 78
- Томская область 72
- Тверская область 70
- Сахалинская область 69
- Чеченская Республика 65
- Республика Марий Эл 63
- Республика Чувашия 63
- Республика Бурятия 62
- Приморский край 59
- Ставропольский край 54
- Республика Мордовия 53
- Мурманская область 47
- Карачаево-Черкесская Республика 43
- Еврейская автономная область 42
- Республика Алтай 37
- Магаданская область 33
- Республика Татарстан 32
- Республика Адыгея 29
- Тамбовская область 18
- Камчатский край 17
- Чукотский автономный округ 15
- Республика Коми 13
- Ненецкий автономный округ 13
- Республика Ингушетия 11
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 526 111