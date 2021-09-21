За сутки в России подтверждено 19179 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 19179 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,0% без клинических проявлений.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС