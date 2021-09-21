Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ

Британские власти уже 2,5 года используют инцидент в Солсбери для преднамеренного осложнения двусторонних отношений с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале RT.

Несмотря на многочисленные обращения российской стороны, напомнила Захарова, и призывы к ведению ответственного диалога, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане.

"Англичане пренебрегают своими международно-правовыми обязательствами. В том числе и по двусторонней консульской конвенции 1965 года. При этом руководство Соединенного Королевства продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на нашу страну. Подогревая антироссийские настроения в британском обществе и выстраивая русофобскую концепцию, которая затем опускается в средства массовой информации Британии", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва осуждает все попытки Лондона переложить ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. Кроме того, заявила Захарова, Россия подтверждает готовность к взаимодействию по линии правоохранительных органов. "Россия, как и прежде, настроена на установление истины и продолжит требовать от властей Британии исчерпывающей информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств", - заключила Захарова.