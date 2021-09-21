Захарова: Голосование за рубежом прошло прозрачно и открыто

Захарова подчеркнула, что посольства ответственно подошли к этому вопросу и все было сделано максимально прозрачно и открыто. Она отметила, что информационную работу российских диппредставительств можно оценить на твердую "пятерку". Представитель МИД РФ заявила, что в социальных сетях и до, и во время, и после голосования публиковались фотографии, видео и комментарии "Все было представлено: как была организована комиссия, что сидели в масках, как выдавали бюллетени, проверяли документы, где были списки", - отметила она.

"Люди могли фотографировать, снимать. Все было прозрачно и открыто", - подчеркнула Захарова, добавив, что к избирательной кампании были широко привлечены СМИ. Она также рассказала, что в разных посольствах голосование на избирательном участке происходило по разному.

"Не везде было три дня или один день, каждая точка, исходя из санитарно-эпидемиологических требований в этой стране и из количества людей, которое там находится, определяла оптимальное время для голосования, сколько оно должно длиться", - заявила представитель МИД РФ.