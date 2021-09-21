Захарова: Голосование за рубежом прошло прозрачно и открыто

Новости

Мишустин: В России появится институт IT-омбудсмена 12:05
Минцифры упростит получение результатов по заказанным госуслугам 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 1 926 новых случаев COVID-19 11:53
Потоки лавы уничтожили более 166 домов на острове Ла Пальма 11:47
Захарова: Непризнание Турцией итогов выборов в Крыму не останется без внимания 11:14
Представители туриндустрии попросили не вводить регулирование цен в отелях 11:07
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву 11:06
В Москве пересчитали соловьев 11:05
Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан 10:55
В Подмосковье зафиксирован рост госпитализаций пациентов с COVID-19 10:45
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ 10:35
Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак" 10:33
СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота 10:29
В ФАС рассказали о мерах в случае неуплаты Booking штрафа 10:27
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью 10:20
Бразилец Эндрю Парсонс останется президентом Международного Паралимпийского комитета 10:18
В Москве впервые произошел пожар в электробусе 10:15
В Москве найдено тело актера из "Служебного романа" Игоря Бучко 10:06
В Москве начинаются "Дни без турникетов" 09:46
Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми 09:39
В Китае высоко оценили появление АК-12 в российской армии 09:32
Студентка пермского университета рассказала подробности нападения 09:27
Валерий Фальков встретился с ректорами вузов в Перми 09:16
Мэрия заявила о скором завершении реконструкции МКАД 09:08
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 11:44
Рубрика: Власть

Захарова: Голосование за рубежом прошло прозрачно и открыто

Текст: Юрий Чернов
Организация голосования на парламентских выборах в российских зарубежных представительствах прошло на твердую "пятерку". Об этом в эфире в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что посольства ответственно подошли к этому вопросу и все было сделано максимально прозрачно и открыто. Она отметила, что информационную работу российских диппредставительств можно оценить на твердую "пятерку". Представитель МИД РФ заявила, что в социальных сетях и до, и во время, и после голосования публиковались фотографии, видео и комментарии "Все было представлено: как была организована комиссия, что сидели в масках, как выдавали бюллетени, проверяли документы, где были списки", - отметила она.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Захарова заявила о вмешательстве в выборы в РФ со стороны других стран

"Люди могли фотографировать, снимать. Все было прозрачно и открыто", - подчеркнула Захарова, добавив, что к избирательной кампании были широко привлечены СМИ. Она также рассказала, что в разных посольствах голосование на избирательном участке происходило по разному.

"Не везде было три дня или один день, каждая точка, исходя из санитарно-эпидемиологических требований в этой стране и из количества людей, которое там находится, определяла оптимальное время для голосования, сколько оно должно длиться", - заявила представитель МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ
СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств