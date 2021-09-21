Захарова: Киеву следует прекратить гонения на независимую журналистику

Москва требует от властей в Киеве прекратить гонения на независимую журналистику. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале RT.

Россия также призывает профильные международные институты дать оценку ситуации со свободой слова на Украине. "Мы призываем уполномоченные международные институты, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине и добиваться от Киева соблюдения обязательств в области защиты свободы слова и плюрализма мнений", - заявила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия требует от украинских властей прекратить гонения на свободную и независимую журналистику, а также отказаться от практики преследования инакомыслия.