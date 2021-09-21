Заключенным расширят возможности досрочно выйти на свободу

Министерство юстиции России разработало пакет законопроектов, которые способны приблизить время выхода каждого заключенного на свободу. Например, долгое следование под конвоем по этапу в железнодорожном вагоне сократит срок. Двери тюрьмы могут открыться условно-досрочно на выход и для заключенного, победившего в каком-нибудь творческом конкурсе.

"Проектами федеральных законов предлагается предусмотреть зачет времени следования осужденного к месту отбывания наказания под конвоем в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима и один день за два дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима либо колонии-поселении", - сообщили в министерстве юстиции.

Напомним, закон сегодня предусматривает льготный зачет времени, проведенного в СИЗО. Один день содержания под стражей в следственном изоляторе засчитывается за 1,5 дня в исправительной колонии общего режима или воспитательной колонии (для несовершеннолетних). При назначении наказания с отбыванием в колонии-поселении каждый проведенный в СИЗО день будет засчитан за 2 дня. То есть год в СИЗО вычтет из приговора назначенные судом 2 года колонии-поселения.

Льготные коэффициенты не распространяются на некоторые категории осужденных, в том числе тех, кто направлен в колонии строгого режима.

Такая система была введена потому, что условия содержания в следственных изоляторах разительно отличаются от жизни в колониях.

В СИЗО человек сидит под замком в камере, прогулки по часу в день. Зато в колониях осужденные живут в общежитиях и на свежем воздухе бывают чаще. Еще на зоне можно учиться или работать. Льготный коэффициент восстанавливает справедливость: где сидеть сложнее, там время теперь идет быстрее.

Если осужденный активно участвовал в творческих конкурсах в колонии, например, театральных или песенных, суд это учтет при решении вопроса об условно-досрочном освобождении заключенного

Однако в тех же вагонах для перевозки заключенных неудобств еще больше, чем в камерах СИЗО. Поэтому и появилось предложение засчитывать по льготной шкале и время в пути. Чем дольше дорога, тем короче будет срок.

Кроме того, предлагается ввести новый вид поощрения: осужденных смогут отпускать на концерты и стадионы вне колоний. Правда, выйдут в свет заключенные только в сопровождении гражданина начальника. Впрочем, праздник это не испортит.

В качестве одного из оснований для такого поощрения осужденных предлагается определить занятие ими призовых мест в различного рода конкурсах. Для призеров конкурсов может быть установлено поощрение в виде просмотра дополнительных кинофильмов и видеофильмов не реже двух раз в неделю в течение месяца. Также в характеристиках, направляемых в суд при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, будет указываться, что он активно участвовал и побеждал в конкурсах. Суд это учтет.