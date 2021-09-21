Инженеры создали многократно заряжаемые "световые" растения

Новости

В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами 17:16
В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора 17:14
МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура 17:01
Карпин заявил, что Дзюба еще не завершил карьеру в сборной России 16:59
Захарова: Киеву следует прекратить гонения на независимую журналистику 16:59
Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko 16:58
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ 16:53
Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль 16:52
В Башкирии завели дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" 16:48
Путин отметил достижение планки занятости не ниже 2019 года 16:23
Путин заявил о необходимости модели развития для регионов 16:09
В Белгороде произошла утечка азотной кислоты 16:03
Лейла Адамян рассказала, можно ли делать прививку от COVID-19 беременным 15:50
Мишустин: С 2022 года пособия и выплаты будут начисляться автоматически 15:43
Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты 15:41
В Минэкономразвития оценили ситуацию на рынке труда 15:33
Российские подлодки предложили оснастить зенитными ракетами 15:20
Путин: Российская экономика восстановилась 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 16:43
Рубрика: Общество

Инженеры создали многократно заряжаемые "световые" растения

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Science Advances Фото: Science Advances
Фото: Science Advances

Команда инженеров внедрила накапливающие и испускающие свет наночастицы в листья алоказии. Предполагаются, что такие растения могут быть удобны в качестве источника наружного освещения.

Фото: iStock
Новый детектор гравитационных волн поймал загадочные сигналы

Изобретение - светоизлучающая установка, поскольку заряжаться растения должны от светодиода, от которого и будут накапливать свет наночастицы. Десяти секунд зарядки хватит на несколько минут свечения, после чего растения можно будет перезаряжать. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института. Сама научная работа опубликована в журнале Science Advances.

Уточнено, что это уже вторая подобная разработка. Первая версия была изобретена в 2017 году, после чего ее потребовалось улучшить - сделать так, чтобы свет был ярче.

- Создание света с использованием возобновляемой химической энергии живых растений - смелая идея, - говорит соавтор исследования Шейла Кеннеди. - Это фундаментальный сдвиг в нашем понимании электроэнергии для освещения.

Также исследователи работают над созданием светового конденсатора из люминофора, чтобы увеличить продолжительность освещения. Частицы попадают в растение через устьица и образуют пленку. Такой подход не повреждает растение и может быть применен к алоказии, кресс-салату, базилику и табаку.

Ученые отметили, что излучение света не мешает растениям нормально функционировать. В течение десяти дней эксперимента у растений был нормальный фотосинтез и они испаряли воду через устьица. В работе также отмечено, что создание светящихся растений нужно для того, чтобы уменьшить количество предметов из пластика и других материалов, попадающих на свалки.

Наука Общество Наука Общество Природа Общество Экология

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов