Инженеры создали многократно заряжаемые "световые" растения

Команда инженеров внедрила накапливающие и испускающие свет наночастицы в листья алоказии. Предполагаются, что такие растения могут быть удобны в качестве источника наружного освещения.

Изобретение - светоизлучающая установка, поскольку заряжаться растения должны от светодиода, от которого и будут накапливать свет наночастицы. Десяти секунд зарядки хватит на несколько минут свечения, после чего растения можно будет перезаряжать. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института. Сама научная работа опубликована в журнале Science Advances.

Уточнено, что это уже вторая подобная разработка. Первая версия была изобретена в 2017 году, после чего ее потребовалось улучшить - сделать так, чтобы свет был ярче.

- Создание света с использованием возобновляемой химической энергии живых растений - смелая идея, - говорит соавтор исследования Шейла Кеннеди. - Это фундаментальный сдвиг в нашем понимании электроэнергии для освещения.

Также исследователи работают над созданием светового конденсатора из люминофора, чтобы увеличить продолжительность освещения. Частицы попадают в растение через устьица и образуют пленку. Такой подход не повреждает растение и может быть применен к алоказии, кресс-салату, базилику и табаку.

Ученые отметили, что излучение света не мешает растениям нормально функционировать. В течение десяти дней эксперимента у растений был нормальный фотосинтез и они испаряли воду через устьица. В работе также отмечено, что создание светящихся растений нужно для того, чтобы уменьшить количество предметов из пластика и других материалов, попадающих на свалки.