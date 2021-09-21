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Zenith продолжает свой проект, посвященный многоликой современной женственности. Выпуск первой коллекции часов Zenith Defy Midnight, созданной специально для женщин, состоялся в 2020 году.
Кристин Джампаоли Зонка, автогонщица. Кристин Джампаоли Зонка, автогонщица.
Кристин Джампаоли Зонка, автогонщица.

С тех пор у компании не ослабевает интерес к женской независимости, предприимчивости, смелости и успешности. В этом году проект Zenith DreamHers пополнился еще четырьмя вдохновляющими историями. Параллельно с этим компания предложила новую цветовую палитру часовых ремешков.

Фото: пресс-служба
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С итальянско-канарской гонщицей Кристин Джампаоли Зонка компания Zenith встретилась на первой автогонке по бездорожью Extreme E (Zenith выступил партнером-основателем гонки и официальным хронометристом).

Еще в 2014 году, работая механиком в гараже, Кристин начала участвовать в местных гонках и выиграла несколько призов. Ее семья совсем не увлекалась автоспортом, поэтому девушка решила найти спонсоров самостоятельно и присоединилась к команде Xite Energy Racing компании Extreme E.

Для экстремальных гонок она стала ценным приобретением, поскольку в каждой команде водители - и мужчины, и женщины - должны проводить одинаковое количество времени за рулем, а женщин в автоспорте всегда мало.

"Вы добьетесь всего. Нам всем нужно с чего-то начинать!"

Кристин достигла своей мечты, даже когда в нее никто не верил. И теперь она открывает путь в мир гонок другим, показывая, что можно быть успешной даже там, где у мужчин традиционное преимущество. "Если вы будете работать, вы добьетесь всего. Нам всем нужно с чего-то начинать!" - считает Кристин.

Эмили Брэбон-Хеймс, предприниматель и тренер.

Эмили Брэбон-Хеймс, предприниматель и тренер из Австралии, вдохновляет женщин раскрывать свой истинный потенциал.

Эмили - тренер по быстрой трансформации, которая работала со знаменитостями, приобщая их к более здоровому образу жизни.

Она также тренер по питанию, соучредитель фитнес-программы Original Bootcamp и автор книги о фитнесе, питании и мотивации под названием "8 недель до WOW".

А вот предприниматель и тренер по здоровью и стилю Мелоди Хсу - пример современной работающей матери. После завершения образования и возвращения на Тайвань она хотела пережить опыт материнства, сохраняя профессиональные амбиции. Поэтому она основала Viasweat, бренд одежды для активного отдыха, который производит экологически безопасные вещи для женщин любой комплекции и образа жизни.

Мелоди Хсу, предприниматель и тренер.

Позитивный подход позволил ей справиться с многочисленными проблемами, с которыми она столкнулась как мать двоих детей при построении бизнеса. "Wellness - это активный образ жизни. Речь идет об активном выборе быть лучшей версией себя", - считает Мелоди.

Жизлан Гуэнез, уроженка Алжира, стремилась к собственной революции в мире прет-а-порте. В 2017 году она основала The Modist, первую глобальную платформу электронной коммерции в Дубае, которая предлагала "роскошную моду" для тех, кто обычно одевается скромно. После нескольких лет успеха случилось неожиданное: пандемия COVID-19 сделала невозможной дальнейшую работу The Modist. Но Жизлан решила, что неудача - не провал, а урок, и нужно идти вперед. Сейчас она работает над запуском технологического бизнеса, который вновь привлечет модное сообщество и расширит рынок моды.

"Речь идет об активном выборе быть лучшей версией себя"

"Моя самая большая мечта - вдохновить молодых девушек стремиться к своей звезде и достигать поставленных целей", - говорит Жизлан.

Жизлан Гуэнез, основательница электронной платформы.

Новые ремешки

Изменить внешний вид часов Zenith Defy Midnight очень просто - благодаря механизму быстрой замены ремешка, который не требует использования каких-либо инструментов. Сегодня предлагаются новые цвета и материалы. Это, например, розовая, оранжевая и светло-коричневая кожа теленка с каучуковой основой для комфорта и прочности. Кроме того, компания впервые выпускает ремешки, полностью созданные из экокожи: они представлены в цветах, ассоциирующихся с природой - беж и хаки.

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