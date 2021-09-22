Александр Буксман покинул пост первого заместителя Генпрокурора

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Александра Буксмана от должности первого заместителя Генерального прокурора России.

15 сентября Александр Буксман отметил 70-летний юбилей, достигнув возраста, который по закону является предельным для службы в Генпрокуратуре. Буксман - один из долгожителей надзорного ведомства. Должность первого заместителя Генпрокурора он занимал 15 лет - с 2006 года. Работавшие вместе с Буксманом прокуроры отзываются о нем как о высоком профессионале, досконально знающем законодательство. Руководитель он был достаточно жесткий, требовал от подчиненных максимальной отдачи в работе. Впрочем, выкладывался на полную и сам. При этом, как говорят сотрудники прокуратуры, Буксмана всегда отличала повышенная интеллигентность - он никогда не повышал голоса и не переходил на личности.

В Генпрокуратуре он курировал главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства, управление правовой статистики, информационно-аналитическое управление, управление по противодействию коррупции. Также контролировал работу природоохранных прокуратур, взаимодействовал с администрацией президента, а также с Госдумой и Советом Федерации. В заслугу Буксману ставят создание системы антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, а также выполнение международных обязательств России по борьбе с коррупцией.

"Мы всегда серьезно относимся к выполнению своих международных обязательств", - заявил в одном из своих интервью Буксман. По его словам, достаточно сказать, что за все время участия в международной организации ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией) Россия, в отличие от многих европейских стран, включая признанных лидеров в антикоррупционных рейтингах, таких как Швеция, Дания, Швейцария, Германия, Франция, никогда не находилась в статусе "в целом не выполняющей рекомендации ГРЕКО". "И это, разумеется, укрепляет авторитет страны на международной арене",- отмечал Александр Буксман.