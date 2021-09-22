Архивы России и Беларуси хранят достоверную национальную память

Представители уникальной профессии - "хранители достоверной национальной памяти" - провели в среду совместное заседание коллегий Федерального архивного агентства РФ и Министерства юстиции Беларуси, передает БЕЛТА из Могилева.

Именно так кратко и емко охарактеризовал задачи, которые стоят перед коллегами из Союзного государства, глава российского архивного агентства Андрей Артизов. Он подчеркнул, что "самые актуальные вопросы сотрудничества - обеспечить сохранность этой памяти", дать возможность гражданам двух стран получать достоверную информацию.

Одна из ключевых тем совместной работы, уточнил ученый, - уроки прошедшей войны. И для россиян, и для белорусов эта тема очень близка. Поэтому и сборники изданий документов, связанные с историей Великой Отечественной войны, готовятся совместно.

Знаменитым проектом назвал Артизов многотомную монографию "Без срока давности", которая рассказывает о преступлениях нацистов и их союзников в годы войны. Больше двадцати таких изданий, уточнил архивный специалист, посвящено регионам России, которые пострадали во время гитлеровской оккупации. А сейчас этот проект пришел на белорусскую землю, где уже изданы три книги, одна из которых посвящена и Могилевской области.

Комментируя плодотворное сотрудничество специалистов двух братских стран, которое началось еще в 1992 году, директор департамента Министерства юстиции РБ Виктор Кураш добавил, что новый век ставит и новые задачи перед историками и архивистами. Теперь, пояснил он, "во главу угла стали вопросы электронного архива, совместно разрабатываются информационные программы, создаются научные центры, а выявление исторических документов вошло в круг востребованной научной деятельности ". Особую роль, подчеркнул директор департамента, "приобретают и культурные центры, где проходят выставки, посвященные не только великим датам, но и отдельным личностям".

В качестве примера он сослался на совместную организацию экспозиций, посвященных Мюнхенскому соглашению и подписанию Рижского договора. А в настоящее время готовится проект к 75-летию Нюрнбергского процесса. "Особенно актуальна работа архивной отрасли в условиях международной напряженности, когда делаются попытки, в том числе и коллективного Запада, исказить историю войны", - подчеркнул Кураш.

После совместного заседания, в котором принял участие и губернатор региона Валерий Малашко, в могилевском Дворце культуры состоялось открытие выставки "Партизаны Беларуси" и презентация проекта "Без срока давности", сообщает агентство.