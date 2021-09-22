Овен

Важно не забывать об интересах своих компаньонов и о возможных происках конкурентов.

Телец

Для реализации задуманного вам стоит выбирать самые проверенные и традиционные пути.

Близнецы

Вы можете легко принимать важные решения, поскольку будете уверены, что их можно будет реализовать без проблем.

Рак

Неосознанное стремление оправдать любые поступки близких людей может создать вам множество проблем.

Лев

Лучше предупредить ошибочные действия, чем потом пытаться исправить то, что вообще не следовало бы делать.

Дева

Вам стоит всерьез воспринимать любые возможности, которые позволят вам доказать профессиональную состоятельность.

Весы

Вам будут удаваться те дела и проекты, где необходимо быстро найти нестандартные решения.

Скорпион

Если захотите продемонстрировать свои таланты, попытавшись преуменьшить заслуги партнеров, вряд ли преуспеете.

Стрелец

Новые начинания могут оказаться удачными, если вы увлечете своими предложениями достойных единомышленников.

Козерог

Вы будете нетерпеливы даже в тех ситуациях, в которых обычно ведете себя дипломатично.

Водолей

Вами будут приняты удачные решения, особенно если в основе задуманного окажется стремление получить сверхприбыль.

Рыбы

В партнерских взаимоотношениях важны дружелюбие и доверие, а их отсутствие может стать поводом для разрыва.