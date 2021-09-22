Новости

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме 13:51
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина 13:47
Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском 13:46
Герасимов встретился в Финляндии с главой Комитета начальников штабов США 13:30
Эксперт оценил шансы ЕС ввести единый разъем для гаджетов 13:28
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26 13:28
Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей 13:22
Пропавший с радаров самолет Ан-26 выполнял технический полет 13:20
Матвиенко: Пострадавшим от ЧС регионам надо выделить дополнительные средства 13:13
Колокольцев присвоил звания полицейским, обезвредившим преступника в Перми 13:08
Синоптик: Погода в Москве постепенно вернется в рамки календаря 13:02
Сергей Готье рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 после трансплантации органов 13:02
В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26 13:00
Видео: На Каспии пограничники спасли 130 русских осетров 12:50
Умерла Сара Даш из "Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" 12:48
Подарок из банка: В Ижевске выявили новую схему обмана граждан 12:47
Бастрыкин прибыл в Пермь после ЧП в университете 12:39
Названы округа-рекордсмены по количеству выпавших осадков 12:38
"Вечные" станут первым фильмом Marvel со сценами сексуального характера 12:36
Путин наградил полицейских, спасавших людей при стрельбе в Перми 12:26
Utair разрешила перевозку кошек и собак на пассажирских креслах 12:25
Ученые придумали долговечные батарейки для электрокаров 12:24
Оперштаб: В Москве выявлен 1991 новый случай COVID-19 12:14
Снайперов РФ потренировали на фоне осложнения ситуации в Афганистане 12:13
Сенаторы: Деструктивная политика Запада препятствует борьбе с терроризмом 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Важно не забывать об интересах своих компаньонов и о возможных происках конкурентов.

Телец

Для реализации задуманного вам стоит выбирать самые проверенные и традиционные пути.

Близнецы

Вы можете легко принимать важные решения, поскольку будете уверены, что их можно будет реализовать без проблем.

Рак

Неосознанное стремление оправдать любые поступки близких людей может создать вам множество проблем.

Лев

Лучше предупредить ошибочные действия, чем потом пытаться исправить то, что вообще не следовало бы делать.

Дева

Вам стоит всерьез воспринимать любые возможности, которые позволят вам доказать профессиональную состоятельность.

Весы

Вам будут удаваться те дела и проекты, где необходимо быстро найти нестандартные решения.

Скорпион

Если захотите продемонстрировать свои таланты, попытавшись преуменьшить заслуги партнеров, вряд ли преуспеете.

Стрелец

Новые начинания могут оказаться удачными, если вы увлечете своими предложениями достойных единомышленников.

Козерог

Вы будете нетерпеливы даже в тех ситуациях, в которых обычно ведете себя дипломатично.

Водолей

Вами будут приняты удачные решения, особенно если в основе задуманного окажется стремление получить сверхприбыль.

Рыбы

В партнерских взаимоотношениях важны дружелюбие и доверие, а их отсутствие может стать поводом для разрыва.

Общество Ежедневник Гороскоп

Главное сегодня

Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
Бастрыкин прибыл в Пермь после ЧП в университете
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов