Авторынки России и Беларуси ждет дефицит новых автомобилей

Средняя стоимость подержанного автомобиля уже приближается к миллиону рублей. "СОЮЗ" расспросил экспертов, какие машины могут позволить себе белорусы и россияне, от чего автолюбителям придется отказаться. И вообще, что ждет авторынок Союзного государства до конца нынешнего года.

В России по итогам первого полугодия средняя стоимость б/у машины составила 747,7 тысячи рублей. Для сравнения: в прошлом году автомобиль в этом сегменте можно было приобрести за 605,3 тысячи рублей. В августе цена подросла до 800 тысяч рублей. Если считать динамику цен за год, с августа по август, то рост составил 30 процентов.

На "средний автомобиль за эти деньги" следует посмотреть с двух сторон, предлагает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Во-первых, 800 тысяч рублей сегодня стоят популярные на рынке кроссоверы, часто без полного привода, в возрасте пяти-семи лет. Во-вторых, сегодняшний портрет "среднего автомобиля" совсем другой - это седан в возрасте около 14 лет.

"Что берут сейчас на рынке? Старше и круче, но дешевле или моложе и попроще? Быстрее всего продается то, что дешевле, а дешевле то, что старше - это аксиома. Быстрее всего реализуются на авторынке машины старше десяти лет. При этом самый большой дефицит - автомобили от трех до семи лет. И такие машины будут оставаться в дефиците еще довольно долго. Тем более что сейчас удлинился этап первого пользования автомобилем. Если совсем недавно первый владелец продавал машину в среднем после 4,5 года эксплуатации, то теперь - после семи лет", - рассказал "СОЮЗу" эксперт.

Изменился и портрет покупателя. В сентябре те, кто купил себе машину, отдали за нее в среднем порядка 965 тысяч рублей. Те, кто только планирует покупку, собираются владеть машиной не более трех с половиной лет, при этом 73 процента из них сами собираются проверить автомобиль перед покупкой. Крупные дилерские центры все чаще становятся местом, где автолюбители ищут себе автомобиль с пробегом. Если раньше 60 процентов потенциальных автовладельцев доверяли продавцам-частникам, то теперь таких только 50 процентов.

Теперь что касается новых машин. На рынке наблюдается их дефицит, очереди на некоторые популярные марки и модели уже переходят на 2022 год. Одной из причин является то, что ключевые поставщики микросхем - Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV и STMicroelectronics NV - еще в прошлом году сократили их выработку для управляющей электроники. Восстановить объемы выпуска микросхем после того, как мир немного "очнулся" от пандемии коронавируса, не успели. В результате крупные автомобильные концерны вынуждены не наращивать объемы производства или выпускать автомобили в пустых комплектациях.

Стоимость авто на вторичном рынке вряд ли дойдет до миллиона российских рублей: это важный психологический рубеж

Если говорить про "средний новый автомобиль", считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов, то это все-таки кроссовер. "Важно еще отметить, что премиальный сегмент растет быстрее, чем массовый. Те, кто имеет деньги, стремятся купить машину, учитывая дефицит на рынке и рост цен", - констатирует он.

Что же касается б/у рынка, продолжает Сергей Удалов, то на нем сейчас "много машин старше десяти лет. Лидирующие позиции остаются за продукцией АвтоВАЗа, но его доля постепенно размывается недорогими иномарками - Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и продукцией Renault".

А вот до миллиона рублей средняя стоимость подержанной машины в ближайшее время вряд ли дойдет, так как это некий психологический рубеж. Что касается объемов продаж, то, по сравнению с прошлым годом, ожидается рост в пределах 5-10 процентов - до 1,6-1,65 миллиона машин.

Как в Беларуси

В Беларуси нехватка компонентов застопорила многие конвейеры. Уменьшились и квоты поставки из ряда стран в республику новых машин. Оптовые цены на них ощутимо поднялись.

В ответ на западные санкции в Беларуси отказались от реализации продукции автоконцерна "Шкода", ранее достаточно популярной. Так что небольшой подъем продаж новых машин наблюдался лишь в начале лета. А уже в июле дилеры продали на 774 автомобиля меньше, чем год назад. Такая же тенденция сохранилась и в последующие месяцы.

В плюсе работает только белорусско-китайский автопроизводитель "Белджи", удвоивший продажи. Его доля достигла 14%.

Многие потенциальные покупатели обратили свои взоры на вторичный рынок. "Сейчас созданы хорошие условия для развития импорта подержанных авто. Соответственно, часть покупателей отдает предпочтение свежей "бэушке" из Европы или США вместо новых автомобилей, продаваемых в Беларуси, что оказывает немалое влияние на объемы продаж дилерами", - считает эксперт Александр Сидоревич. Росту сегмента способствует и стабильность валютных курсов, установившаяся в этом году.

Имеются в виду в том числе аварийные автомобили, покупаемые на американских аукционах и впоследствии восстанавливаемые в Беларуси. Цены за рубежом на подержанные авто тоже подросли. Тем не менее до ремонта с растаможкой и доставкой из-за океана можно приобрести 2-4-летний автомобиль достаточно высокого класса за 12-15 тысяч долларов. Услуга набирает популярность еще и потому, что кредиты на покупку новых авто резко подорожали - до 19 и более процентов годовых. Ассортимент новых машин в диапазоне до 10 тысяч у.е. ощутимо сократился.

На другом полюсе рынка - "старички" в возрасте 15-20 лет. Ими сейчас забиты площадки всевозможных автохаусов. Эти латаные-перелатаные "пассаты" и "ауди" также в ходу. Цены - от двух до четырех тысяч долларов. Но и покупатель таких раритетов довольно специфический. Это либо умелец, способный самостоятельно ремонтировать машины с пробегом в 200-300 тысяч километров, либо молодежь, не располагающая средствами для покупки более свежего авто, зачастую первого.

К слову

Вновь стали возвращаться на белорусский рынок россияне. В основном их интересуют электромобили с большим запасом хода, такие как Kia Soul и Chevrolet Bolt.

Подготовил Владимир Яковлев, sob@sb.by