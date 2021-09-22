Банк России пообещал бороться с "инфляционной" спиралью

В России необходимо как можно быстрее снизить инфляцию и инфляционные ожидания населения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время правительственного часа в Совете Федерации.

"У нас люди помнят огромную инфляцию 90-х годов, высокую инфляцию нулевых годов, и когда происходит всплеск цен - особенно на продовольствие, товары повседневного спроса, они ожидают, что инфляция будет расти. Люди начинают больше тратить, меньше сберегать, боятся, что деньги обесценятся, делать крупные покупки - даже в большие кредиты, ожидая, что нужные товары подорожают. Это само по себе толкает инфляцию вверх", - отметила глава регулятора, добавив, что задача власти - "не дать раскрутиться инфляционной спирали".

По словам Набиуллиной, многие страны рассматривают рост инфляции как временное явление, однако Россия "такого позволить себе не может".

Глава ЦБ напомнила, что к уровню 4-4,5% годовая инфляция в России вернется во второй половине следующего года. Среднесрочный прогноз минэкономразвития предусматривает, что по итогам 2021 года инфляция составит 5,8%. При этом в июльском прогнозе эта цифра оценивалась в 5%.

Вторая тема выступления Набиуллиной - высокая закредитованность россиян. По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года доля заемщиков, которые тратят на обслуживание ссуды более 80% дохода, выросла до 30% (до пандемии - 23%). "Если ситуация будет развиваться неблагоприятно, многие заемщики не смогут обслуживать кредиты. Это риски и социальные, и финансовой стабильности", - пояснила Набиуллина.

По ее словам, Банк России намерен и дальше "охлаждать" рынок потребительского кредитования. Так, с 1 октября вступят в силу новые надбавки по кредитам. Кроме того, регулятор предлагает на законодательном уровне установить количественные ограничения на выдачу рискованных кредитов.

К уровню 4-4,5% годовая инфляция вернется во второй половине 2022 года, считают в Банке России

Еще одна мера, которую предлагает ЦБ, - распространение механизма ограничения полной стоимости кредитов на все виды ссуд, а не только на ипотеку. "Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми "накрученными опциями", с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты, для этого нужно изменение законодательства", - пояснила Набиуллина.

По ее словам, предельные проценты, штрафы, пени по займам должны быть жестко ограничены, в частности, в микрофинансировании: "Чтобы человек не оказался в ситуации, когда он ожидал одни условия, а платить в итоге приходится больше".